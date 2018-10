Trono Classico, Lorenzo e Luigi pace già finita? Una corteggiatrice li divide

Trono Classico, discussione tra Lorenzo e Luigi: una corteggiatrice sembra dividerli di nuovo

Nel corso della registrazione della nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni si sono ritrovati in una situazione abbastanza scomoda. Il pubblico di Canale 5 li ha conosciuti proprio per la loro rivalità, quando si contendevano Sara Affi Fella. Ora la pace tra loro sembrava tornata. Solo in queste ultime puntate avevamo visto, Lorenzo e Luigi condividere abbracci e strette di mano. Ma questa tregua potrebbe non durare per molto. Il motivo? L’arrivo di una corteggiatrice, Giulia, che sembra aver colpito in modo particolare Lorenzo. I due, secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, si sono conosciuti su Witty. Proprio qui, la giovane si è subito dichiarata per il Riccardi. Infatti, Giulia ammette che in Luigi vede il suo ex fidanzato e, dunque, la spaventerebbe una conoscenza con lui. Viene mostrato il filmato della loro esterna e Lorenzo appare molto agitato ed emozionato. Sin da subito si nota che Giulia gli piace parecchio. Insieme incontrano una grafologa che li definisce complementari. Lorenzo è molto felice e gli lascia la sua felpa prima di chiudere l’esterna.

Ed ecco che Luigi in studio chiede a Giulia un ballo insieme. La corteggiatrice accetta, ma il Riccardi non la prende affatto bene. Infatti, il tronista fa subito notare la sua disapprovazione alla ragazza, la quale racconta il motivo per cui ha scelto di dichiararsi solo per Lorenzo. Luigi, a questo punto, afferma che lui non è solo quello che si è visto fino ad ora in televisione. Dunque, secondo il Mastroianni non dovrebbe basarsi su quel poco che ha notato di lui. Luigi, intanto è uscito con Martina e una nuova corteggiatrice, Antonella. Quando quest’ultima scende le scale, si alza anche Lorenzo per salutarla. Da qui nasce una discussione, durante la quale il Mastroianni afferma che Lorenzo sta esagerando.

Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni: l’arrivo della nuova corteggiatrice crea il caos

Lorenzo continua a essere convinto del suo pensiero. Secondo lui, Giulia non avrebbe dovuto accettare il ballo con Luigi visto che ormai si era dichiarata. Il Riccardi sembra proprio preso da questa corteggiatrice. Intanto, però, Greta si elimina dopo diverse polemiche, in quanto non la sta portando più in esterna. Lorenzo non fa nulla per fermarla.