Trono Classico, Lidia Vella difende Nilufar: l’attacco a Gianni e Nicolò Ferrari

Uomini e Donne, Lidia Vella commenta la puntata e si schiera a favore di Nilufar: il video dove attacca Gianni e Nicolò Ferrari

Non è la prima volta che l’ex gieffina Lidia Vella usa i suoi spazi sui social per commentare le puntate di Uomini e Donne. Proprio qualche minuto fa, infatti, la stessa ha pubblicato su Instagram alcuni video dove, per la precisione, ha voluto dire la sua sull’ospitata di Nilufar e Giordano in trasmissione dopo Temptation Island Vip. Lidia, nello specifico, ha preso le difese dell’ex tronista di Uomini e Donne, muovendo poi delle critiche anche a Gianni Sperti e Nicolò Ferrari.

Lidia, prima, ha parlato delle accuse mosse oggi da Gianni nei confronti di Nilufar (che si è detto non convinto dell’amore che la stessa ha professato nei confronti di Giordano). “Precisamente, Nilufar, cosa avrebbe fatto di così grave ed esagerato da mettere in dubbio l’amore che prova per Giordano? Non esageriamo per favore” ha esordito dicendo la Vella. Su Nicolò Ferrari, invece, ha affermato: “Parliamoci chiaramente, è difficile da credere che Nicolò a distanza di quasi un anno per due bacetti sia ancora innamorato. Secondo me vuole fare ancora il trono”. Lidia Vella, dunque, ha preso chiaramente le difese della ragazza. Nicolò Ferrari? Di certo, secondo lei, non dirà no se e qualora gli venisse proposto il Trono.

Uomini e Donne oggi: faccia a faccia tra Nilufar, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi

Oggi a Uomini e Donne i telespettatori hanno finalmente avuto modo di assistere al faccia a faccia avvenuto tra Nilufar, Girdano e Nicolò Ferrari. Ad essere finita sotto accusa, ancora una volta, è stata l’ex tronista napoletana. Quest’ultima, come detto sopra, è stata accusata da Gianni Sperti di non essere stata molto limpida nei suoi atteggiamenti a Temptation Island Vip. Per sapere come è andata a finire, però, i fan della trasmissione dovranno aspettare domani.