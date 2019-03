Trono Classico, Ivan spiazza Natalia: Andrea? “Ti lascio libera”

Uomini e Donne la scelta di Ivan Gonzalez: in villa arriva Andrea e Natalia decide di lasciare il programma

La scelta di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena stasera. Il tronista spagnolo, dopo aver assistito alla sorpresa fatta da Andrea Zelletta a Natalia, si è sentito nella posizione di dover fare un passo indietro nei confronti della sua corteggiatrice. Il motivo? Ivan non ha potuto fare a meno di notare la forte complicità dei due e, per questo, ha preferito farsi da parte. Per questo motivo, quando il suo rivale ha lasciato la villa, Ivan ha chiesto subito di incontrare Natalia. “Oggi mi sono reso conto come stai con Andrea” ha detto l’ex tentatore alla corteggiatrice “Una volta forse anche noi abbiamo avuto questa complicità. Quindi oggi ti lascio libera”. Vedere Natalia insieme ad Andrea ha fatto riflettere molto Ivan che, dopo il confronto con la ragazza, ha capito di essere interessato solo a Sonia e di voler a costruire qualcosa di solido e duraturo con lei.

Al confronto tra Ivan e Natalia Sonia ha avuto modo di assistere in diretta (tramite i monitor piazzati in camera sua) e, di fatto, è rimasta spiazzata dalla decisione del tronista. Pur essendo Ivan pronto a lasciare subito il programma, infatti, Sonia ha chiesto del tempo per pensarci. Presentatasi al castello, inoltre, Sonia ha avuto modo di confrontarsi con i suoi cari. La sua migliore amica, per esempio, ha dichiarato di trovare Ivan molto infantile e non all’altezza di Sonia.

Uomini e Donne anticipazioni: Natalia assente all’ultima registrazione del Trono Classico

Visto quello che è successo stasera, dobbiamo dedurre forse che Natalia tornerà a corteggiare Andrea? Per quel che sappiamo, durante la registrazione dell’ultima puntata del Trono Classico, la ragazza non era presente in studio. Qualcosa ci dice però che, presto o tardi, si ripresenterà alla corte del tronista.