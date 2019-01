Trono Classico: Ivan continua a creare polemiche, i fan di Sonia preoccupati

Trono Classico, continuano le polemiche nei confronti di Ivan Gonzalez: il pubblico preoccupato per Sonia

Ivan Gonzalez continua a creare polemiche tra i telespettatori di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 è convinto che il tronista sia nel programma solo per visibilità e, pertanto, che stia prendendo in giro tutti. Infatti, ogni volta che Maria De Filippi inizia a parlare del percorso di Ivan, il pubblico sui social si lascia andare a commenti negativi. Nessuno sembra credere alle parole del Gonzalez, che in passato ha anche commosso un po’ tutti per l’assenza del padre. Ma tenendo conto delle conoscenze che sta mandando avanti all’interno della trasmissione, il pubblico è sicuro che la sua non sarà una scelta di cuore. Ricordiamo che nel suo passato c’è già stata un’esperienza molto simile. Ivan è stato già un tronista, nella versione spagnola del programma. Proprio qui è riuscito a deludere tutto il pubblico che in Spagna segue la trasmissione, poiché frequentava di nascosto la tronista che si trovava al suo fianco.

Proprio questa sua passata esperienza ha portato il pubblico a non fidarsi di lui. I commenti negativi continuano, dunque, a essere superiori a quelli positivi. Pochissimi telespettatori sembrano interessarsi realmente al suo percorso, anzi in molti chiedono che non se ne parli più. La maggior parte del pubblico pare essersi schierata completamente contro Ivan, il quale intanto continua a portare avanti due conoscenze. Scendendo nel dettaglio, il tronista spagnolo sta conoscendo Natalia e Sonia. Proprio a quest’ultima i telespettatori ci tengono a dare un consiglio. Sin da subito la corteggiatrice ha dimostrato di essere una persona sincera e molto rispettosa ed educata. Proprio per tale motivo, il pubblico teme che possa soffrire a causa di Ivan.

Trono Classico: Ivan Gonzalez non conquista il pubblico di Uomini e Donne

I telespettatori sono molto preoccupati per Sonia, che sembra essersi già legata a Ivan. Il pubblico è sicuro che Gonzalez la stia solo prendendo in giro per portare avanti il suo percorso all’interno del programma. La corteggiatrice, però, appare abbastanza presa dal tronista. Il fatto che Ivan abbia avuto un’esperienza negativa in Spagna, non vuol dire che non sia anche lui interessato a Sonia. Lo stesso tronista fa notare di essersi già legato molto a Sonia, tanto da averle fatto alcune confidenze del suo passato. Dunque, non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione. Intanto, dalla anticipazioni sappiamo che Ivan fa un’esterna divertente anche con Claudia Dionigi!