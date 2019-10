Trono Classico, altra doccia fredda per Giulio: la verità su Veronica che fa male

Giulio Raselli e Veronica Burchielli, al Trono Classico si fa chiarezza

Nella puntata di oggi del Trono Classico Giulio Raselli ha avuto un’altra doccia fredda. La seconda dall’inizio del suo percorso, che risale all’anno scorso, visto che il tronista non fu scelto da Giulia Cavaglià che – come ben sapete – le piaceva parecchio. Oggi invece Raselli ha capito che Veronica Burchielli, la corteggiatrice a cui era palesemente più interessato tra tutte, ha occhi solo per Alessandro Zarino. Sì, è vero che la ventunenne ha deciso di conoscere entrambi ma anzitutto si è visto da una sua reazione nei confronti di Alessandro che nutre un fortissimo interesse per lui; in secondo luogo le anticipazioni sulle prossime puntate ci informano chiaramente sul fatto che alla fine la Burchielli si dichiarerà ufficialmente per Zarino.

Trono Classico, Veronica litiga con Alessandro Zarino: doccia fredda per Giulio

Giulio è uscito in esterna con Veronica dopo che lei si era dichiarata per Alessandro, e in pochi minuti ha cercato di farle capire che tiene molto a lei e alla loro conoscenza; Veronica ha reagito positivamente all’uscita con Giulio ma poi in studio ha avuto una brutta discussione con Alessandro che ha fatto capire a Raselli che l’interesse che nutre per lui è molto più debole rispetto a quello che prova nei confronti di Zarino: “Per la prima volta – queste le parole dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià dopo aver assistito alla scenata di Veronica – ho visto l’interesse di Veronica per Alessandro. Perché io non mi inc…zo così con una persona di cui non me ne fr…a. Questa è una dichiarazione, non quella dell’altra volta”. Per Giulio insomma c’è stata una vera e propria doccia fredda perché il tronista si aspettava che la situazione sarebbe stata un tantino diversa dopo il suo gesto.

Veronica e Alessandro, la nuova coppia di Uomini e Donne?

“Non ho mai negato l’interesse nei suoi confronti – ha precisato Veronica –. Ho sofferto tanto, come chiunque ha provato qualcosa soffre, quindi quando Giulio si è posto così ho detto no. Non è un problema che sono stata a casa – si è così rivolta ad Alessandro – ma se ti interessavo venivi in camerino e ti levavi i dubbi”. “Tieniti il valore che ti dà Giulio”, le ha risposto Zarino, a cui a un certo punto Veronica ha rivolto delle parole terribili: “Ci sei o non ci sei, nessuno se ne accorge!”. Alessandro è molto interessato a Veronica, ed è inutile negarlo, perciò Giulio farebbe meglio a lasciarla andare – come in effetti farà – onde evitare ulteriori sofferenze. Bisognerà vedere però se Veronica riuscirà a conquistare Alessandro perché lui sembra essere davvero preso al momento anche da Noemi: riuscirà la Burchielli a fare suo il cuore del bel napoletano?