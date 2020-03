Trono Classico, Giovanna rivede Giulio: insinuazioni pesanti di Gianni

Giovanna Abate rivede Giulio Raselli al Trono Classico: la storia con Giulia D’Urso continua

Oggi Giovanna Abate ha dovuto vedersela non soltanto con dei comportamenti piuttosto ambigui di Sonny Di Meo ma anche con Sammy Hassan che secondo noi inizia a pretendere troppo da una conoscenza iniziale. Ma se su Sonny si è scoperto che ha fatto tutto per Sara Shaimi, e quindi sappiamo com’è andata a finire, su Sammy bisognerà aspettare le prossime puntate e vedere come si metteranno le cose. Adesso invece vogliamo parlarvi dell’incontro che c’è stato con Giulio Raselli e Giulia D’Urso che sono stati ospiti di Maria De Filippi al Trono Classico.

Trono Classico, Giovanna reagisce male alla presenza di Giulio e Giulia: Maria De Filippi divertita

Giovanna ha palesemente reagito male: non è stata né scortese né aggressiva ma ha accolto i due con un certo sarcasmo cercando di nascondere un fastidio che la stessa Maria De Filippi ha notato e che l’ha molto divertita. Sappiamo che Giovanna riceverà delle scuse da Raselli ma siamo a conoscenza del fatto che non cambierà idea sul conto suo e della D’Urso: forse è ancora presto per voltare pagina totalmente, e comunque fino a quando le reazioni sono così civili non danno fastidio a nessuno, per quanto sia brutto portare del rancore verso una persona a cui hai voluto bene.

Gianni Sperti, le insinuazioni pesanti su Giulio e Giulia: cos’è successo a Uomini e Donne

Gianni Sperti non si è trattenuto a differenza di Giovanna: l’opinionista infatti ha di nuovo lanciato pesanti insinuazioni sulla coppia chiedendosi come mai i due siano già andati a convivere, e questo dopo un regalo costosissimo non appena lei è scesa a corteggiarlo e un “ti amo” alla fine del percorso a Uomini e Donne. Non è che già si conoscevano? Questo il pensiero di Sperti che ha fatto scattare soprattutto Tina Cipollari: “Sei incattivito. Ma perché non ti fidanzi anche tu?”. Solita puntata di UeD insomma in cui ognuno ha fatto la sua parte. Alla prossima! E non perdetela perché ne vedrete delle belle!