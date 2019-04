Trono Classico: Giorgia Lucini, le nozze e il rapporto di oggi con Manfredi

Uomini e Donne, Giorgia Lucini a ruota libera: le nozze con Federico e gli attuali rapporti con l’ex fidanzato Manfredi

Questo è un grande bel momento per l’ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini che, proprio recentemente, è diventata mamma del piccolo Riccardo. Il padre del bambino, come i ben informati sapranno, si chiama Federico, è uno sportivo e, da diversi anni, è legato sentimentalmente alla Lucini. Durante un suo intervento a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Giorgia oggi ha parlato dei suoi progetti futuri, menzionando anche le possibili nozze con il suo fidanzato. Giorgia, quando le è stato chiesto se lei e Federico hanno in programma di sposarsi dopo la nascita del figlio, ironicamente ha risposto: “Non è la nostra giovane età che ci spaventa, il mio fidanzato dice che sono una rompi….e ha detto che mi sposa quando riuscirò a stare buona almeno tre mesi”.

Quando è nato Riccardo a Giorgia sono arrivati tantissimi auguri, compresi quelli del suo ex Manfredi. Il gesto del ragazzo è stato molto apprezzato dall’ex tronista. “Non conosco il sentimento di odio, non sono una persona rancorosa. Con lui abbiamo avuto sempre un buon rapporto, c’è stato un periodo, prima che conoscessi Fede, che stavamo instaurando un rapporto di amicizia”, ha spiegato lei. Cosa è successo dopo? “Non è andata perché dall’altra parte c’erano ancora dei sentimenti, forse non mi aveva ancora dimenticata, quindi ho preferito staccare. Per me era finita e io non volevo illuderlo. Detto ciò a me farebbe piacere incontrarlo, fargli conoscere Fede e fare due chiacchiere. Il gesto che ha fatto è stato veramente nobile”, ha confessato Giorgia.

Uomini e Donne gossip, parla Giorgia Lucini: le sue parole su Andrea Damante

Giorgia Lucini, diverso tempo fa, è stata anche fidanzata con Andrea Damante. A lui e Giulia De Lellis, oggi, non ha certo risparmiato frecciatine durante la sua intervista. Al seguente link troverete l’intervista completa.