Giulia De Lellis e Andrea Damante? “Interessati solo a farsi vedere”

Giulia De Lellis e Damante? Parla l’ex fidanzata di lui: “Sono simili, interessati solo a farsi vedere”

Di Giulia De Lellis e Andrea Damante giornali e siti di gossip sono di nuovo tornati a parlarne ultimamente per via del loro – ormai quasi certo – riavvicinamento. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, in realtà, non hanno ancora confermato il ritorno di fiamma, ma sono stati spesso paparazzati insieme negli ultimi tempi. Oggi, in merito a questa coppia, ha voluto dire la sua Giorgia Lucini, ex volto noto del Trono Classico ed ex fidanzata di Andrea Damante. Intervistata da Giada Di Miceli a Radio Radio, durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Giorgia ha prima parlato del dee jay e, successivamente, si è soffermata su Giulia. Cosa pensa di Andrea? “A Temptation Island e quando stavamo insieme noi, passami il termine, non lo cag..a nessuno. Adesso con due milioni di follower e con tutte queste ragazzine che gli vanno dietro è diventato super famoso, quindi ci sta che un po’ ti monti la testa”, ha dichiarato la Lucini.

Giorgia, che recentemente è diventata mamma, ha anche raccontato di non aver ricevuto nemmeno un messaggio di auguri da parte di Andrea. “Evidentemente non c’ha pensato. Lui è troppo preso a pensare a se stesso, quindi si dimentica, non lo fa per cattiveria. Solo che è tanto pieno di sé quindi dimentica di fare cose carine, cose educate”, ha affermato lei. Giulia De Lellis? Anche sull’ex corteggiatrice Giorgia ha voluto dire la sua. “Li vedo molto simili”, ha detto in diretta facendo il paragone con Damante. “Interessati a farsi vedere, alla TV”, ha poi aggiunto.

Uomini e Donne: l’ex tronista Giorgia Lucini parla di Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giorgia Lucini oggi in radio non ha risparmiato frecciatine ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. In merito a quest’ultima e alla sua partecipazione al Gf Vip ha detto: “Lei ha fatto tutta quella scena quando lui stava al Gf, sembrava che non si vedessero da anni, tutto molto drammatico… quando ti ripropongono un altro reality, se ami il tuo fidanzato e vuoi stare più tempo con lui rifiuti. Ma ad alcune persone piace proprio stare davanti la TV e fare di tutto per farsi vedere. Detto ciò, però, mi piacciono insieme. Si somigliano”.