Trono Classico, Giorgia Kintli svela i dubbi su Andrea Zelletta: dure critiche alle rivali

Uomini e Donne, Giorgia Kintli si racconta: “Da quello che ho percepito, cerca una storia seria”

Giorgia Kintli ha rilasciato un’intervista per Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato non solo di Andrea Zelletta, ma anche delle altre corteggiatrici, sue rivali. La corteggiatrice del Trono Classico, sebbene sia l’ultima arrivata alla corte di Zelletta, si è subito distinta dalle altre per la sua compostezza mentre le altre invece continuano a darsi battaglia. Andrea sembra essere molto interessato a Giorgia, lei invece è rimasta colpita dal video di presentazione del tronista, dal suo parlare del forte legame con la famiglia e delle sue ambizioni. “Andrea trasmette tanta solarità e il fatto che sia del Sud in qualche modo ci unisce perché, pur essendo nata e cresciuta a Sanremo, mia mamma è siciliana e mio papà è tarantino come lui. Da quello che ho percepito, come me, cerca una storia seria”, ha aggiunto ancora la corteggiatrice.

Trono Classico, Giorgia corteggia Andrea Zelletta: “Con lui mi sento donna”

Giorgia ha raccontato che ha avuto due relazioni importanti in passato, ognuna durata quasi tre anni, e che oggi, crescendo, le viene meno facile tuffarsi in una nuova relazione. Ci va con i piedi di piombo, insomma, e non ha intenzione di accontentarsi. Sarà Andrea quello giusto? “Mi ha dimostrato di essere interessato ad andare avanti nella nostra conoscenza e sta facendo cose per me che non mi aspettavo avrebbe fatto. Con lui mi sento donna. Sentirgli dire che sono una ragazza da corteggiare mi ha fatto veramente piacere”, ha spiegato Giorgia. E in effetti Andrea ha fatto un grande gesto verso di lei, a discapito di Natalia! Il fatto di essere arrivata in un secondo momento rispetto a Natalia, Muriel e Klaudia non pensa sia uno svantaggio, stando a ciò che vede nelle altre esterne.

Uomini e Donne news, i dubbi di Giorgia Kintli: “Ecco perché non bacio Andrea”

Di sicuro le quattro ragazze sono molto diverse fra loro. Giorgia forse lo è ancor di più rispetto alle altre tre: “Sicuramente io sono una persona meno fisica di loro. Ancora oggi, infatti, faccio fatica a sciogliermi e in esterna c’è sempre un po’ di imbarazzo. Voglio prendermi tutto il tempo che serve per conoscerlo”. Giorgia ha poi ammesso che inizialmente ha dubitato del reale interesse del tronista, ma ha pensato che potesse usare lei per far ingelosire le altre. “Ho avuto inizialmente il dubbio che potesse rivolgermi tutte queste attenzioni per provocare le altre, ma al momento voglio fidarmi. Sono una persona che valuta tutto e che preferisce tutelarsi”, ha spiegato.

Giorgia Kintli di Uomini e Donne rivela cosa pensa delle altre corteggiatrici

Ma veniamo al dunque, cosa pensa Giorgia delle altre corteggiatrici? Questo il pensiero su Muriel: “Forse è la persona che sento più distante da me all’interno dello studio. Abbiamo un modo diverso di porci e di cercare il contatto. Io mi sbilancio di meno e forse sono più timida”. Cosa pensa di Klaudia? “La trovo molto acerba. Attacca con commenti superficiali credendo di poter emergere, screditando gli altri: ha ancora tanta strada da fare”. Infine, ecco cosa pensa di Natalia Paragoni: “Lei è quella che si avvicina di più al mio carattere, ma diversamente da lei non ho questa spiccata propensione per mettermi sempre sul piedistallo. So quanto valgo, sono sicura di quella che sono, ma lascio decidere a chi ho davanti se sono realmente la persona adatta a lui”. Queste parole avranno un eco nello studio di Uomini e Donne?