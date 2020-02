Trono Classico, Ginevra tra Daniele e Carlo: la corteggiatrice si svela

Trono Classico, Ginevra tra Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli

Ginevra ha sicuramente attirato l’attenzione su di sé al Trono Classico di Uomini e Donne. La corteggiatrice è giunta in studio per iniziare un percorso con Daniele Dal Moro, ma Carlo Pietropoli ha poi colpito il suo interesse. La 21enne romana è indecisa tra i due tronisti e oggi si svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale, la corteggiatrice conferma di non avere le idee abbastanza chiare. Solo il tempo potrà darle delle risposte al riguardo, ma Daniele non sembra essere disposto ad aspettarla, come lei stessa afferma. Infatti, abbiamo visto l’ex gieffino particolarmente infastidito dall’indecisione della ragazza, la quale ha scelto di conoscere sia lui che Carlo. Dal Moro, di fronte a questa situazione, ha deciso di darle un ultimatum: deve scegliere chi corteggiare, in quanto a lui non piacciono le ragazze indecise. Dalle anticipazioni sappiamo che, nel corso delle prossime puntate, il tronista decide di chiudere la sua conoscenza con Ginevra.

Intanto, nel corso della sua intervista la corteggiatrice confessa di essere alla ricerca di un uomo che non sia banale e che non la annoi. Non solo, fa presente il fatto che Daniele non abbia mai accettato la sua conoscenza con Carlo. “Daniele non è disposto ad accettare la mia conoscenza con Carlo”, dichiara Ginevra. Intanto, la 21enne vede Dal Moro come una “persona sicura di sé, intelligente” e a primo impatto, l’ha trovato “una persona vera e sensibile”. Nonostante ciò è consapevole anche del fatto che il tronista non accetti che le sue corteggiatrici non scelgano subito chi corteggiare. Da questo percorso, Ginevra oggi si aspetta di trovare un uomo che sappia tenerle testa e che sia rispettoso nei suoi confronti.

Ginevra Mancini di UeD, la confessione del passato: una relazione finita male

Ginevra non è passata inosservata nello studio di Uomini e Donne. La ragazza di appena 21 anni svela oggi di avere affrontato delle situazioni difficili in amore, nel suo passato. In particolare, la corteggiatrice confessa di avere avuto una relazione durata quasi cinque anni. Questa storia non è andata avanti poiché negli anni sono venuti a mancare valori importanti, come la sincerità. Con il tempo, Ginevra ha compreso che al primo posto nella sua vita c’è lei e nessun’altro.