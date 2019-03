Trono Classico, Federica contro Klaudia e Muriel: stangata a Natalia

Uomini e Donne, Federica Francia contro le corteggiatrici di Andrea: l’ultima frecciatina a Natalia

Federica Francia, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, ha concesso a Isa e Chia un’intervista dopo la sua eliminazione dal programma. Lei al Trono Classico era già stata chiamata a settembre, ma non essendo interessata a corteggiare né Luigi né Lorenzo Riccardi, ha preferito declinare l’invito. Con Andrea, invece, è stato tutto diverso. Fin sa subito si è sentita molto attratta dal tronista e, cosa più importante, vicina ai suoi valori. Le cose tra di loro, come abbiamo visto, non sono andate però nel migliore dei modi. Federica, oggi, ha confidato di essere rimasta molto sorpresa del suo allontanamento dal date show. “Sinceramente dopo quello che io e Andrea avevamo passato insieme, dopo la sorpresa nel giorno del mio compleanno e tutto quello che mi aveva detto, non mi aspettavo che troncasse la nostra conoscenza in modo così brusco e non so nemmeno cosa possa essere davvero cambiato in lui in così poco tempo”, ha dichiarato la ragazza.

Cosa pensa delle corteggiatrici rimasta? “Quando ho visto che ha espresso un interesse verso queste tre ragazze così diverse da me, ho capito che non potevo piacergli io, siamo praticamente opposte. A loro piace sbraitare e fare inutili teatrini, tipo quando Muriel e Klaudia sono uscite a braccetto dallo studio dopo aver visto che Andrea aveva baciato tutte, io non sono proprio fatta così!” ha risposto Federica. Tra tutte le corteggiatrici di Andrea, però, Natalia è quella a cui oggi Federica crede meno. “Io non credo assolutamente nell’interesse di Natalia nei suoi confronti, penso che lei sia interessata solo alla visibilità perché se veramente era interessata ad Andrea non c’era bisogno di andarsene in villa con Ivan Gonzalez, tutta quella situazione che si era creata in studio tra lei e i due tronisti le faceva solo comodo”, ha infatti affermato.

Uomini e Donne, Federica Francia torna nel programma?

La bellezza e i modi eleganti di Federica Francia hanno molto colpito il pubblico di Uomini e Donne. La sua eliminazione, dunque, ha lasciato a bocca aperta molti. Federica, comunque, messa di fronte alla possibilità di ritornare al Trono Classico (qualora la redazione glielo proponesse), oggi ha dichiarato che ritornerebbe volentieri in trasmissione.