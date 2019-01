Trono Classico, Emanuele Mauti vs Lorenzo: Claudia e Giulia? “Due stupide”

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Emanuele Mauti commenta il trono di Lorenzo Riccardi: Claudia e Giulia? “Due stupide”

A commentare l’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è intervenuto oggi Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest’ultimo, avendo vissuto in prima persona certe emozioni, sa bene cosa vuol dire provare a conoscere una persona in TV. A tal proposito, prima di dire la sua su Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici, ha voluto spendere due parole sulla scelta di Andrea Cerioli. “Ho rivisto una puntata di Uomini e Donne, una puntata abbastanza bella, perché c’è stata una scelta. A dispetto di quanto ha detto Gianni, comunque si è vero il tutto non è stato assolutamente emozionante, è stata una cosa molto fredda, però credo che loro stavano molto molto bene insieme, ed è questo quello che conta” ha esordito dicendo lo sportivo su Instagram.

Emanuele Mauti, sempre con dei video pubblicati sul suo profilo, ha poi aggiunto: “Forse si è perso un po’ il senso del programma, perché l’obiettivo non è quello di far innamorare le persone di un personaggio o di coppie che escono da lì, ma l’obiettivo è quello di far trovare l’amore, o comunque persone che stiano bene insieme e che abbiano voglia di conoscersi“. La sua riflessione, come anticipato sopra, non si è però fermata qui. L’ex di Sonia Lorenzini, difatti, ha tirato in ballo anche Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, Emanuele Mauti contro Lorenzo: ecco quello che pensa del tronista e le sue corteggiatrici

“Ho visto il trono di Lorenzo e nonostante le due corteggiatrice rimaste non mi sembrino due ragazze stupide, non capisco come possano restare lì e sottoporsi a certi giochi. La battuta ci sta, però tutto mi sembra che sia diventato una buffonata” ha dichiarato oggi Emanuele Mauti. Quello che pensa di Giulia e Claudia? “Se vogliono trovare un ragazzo interessante col quale pensare di costruire qualcosa di bello, beh penso che non abbiano capito molto e allora in questo modo passano anche loro per due stupide in un contesto del genere” ha affermato.