Trono Classico Daniele “macigno” per lo studio, anche Giovanna sclera: il test

Trono Classico, Daniele Dal Moro: saluto strano a Pamela e lite in esterna

Il Trono di Daniele Dal Moro non si prospetta affatto tranquillo, ma non per questo godibile o interessante, perché il tronista sembra essere già in guerra con tutti. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News apprendiamo che il tronista alla fine dell’ultima puntata aveva salutato Pamela sfiorandope la spalla; ciò ha fatto molto piacere alla ragazza che però poi ha ricevuto una doccia fredda: Daniele ha ammesso che lo avrebbe fatto con chiunque. L’esterna non è andata bene perché, una volta scoperto tutto, Pamela si è indispettita e Daniele dopo aver sclerato l’ha piantata in asso.

Daniele Dal Moro, anticipazioni Trono: le esterne al giapponese per mettere alla prova Angelica e Vanessa

Il tronista ha anche fatto delle esterne con Angelica e Vanessa che non sono state proprio il massimo: Daniele infatti le ha portate in un ristorante giapponese per vedere come mangiassero perché tiene al fatto che la sua fidanzata sia educata anche a tavola. Due esterne assurde insomma che in studio non hanno gradito affatto.

Uomini e Donne, pioggia di accuse su Daniele: critiche dal pubblico, Giovanna contrariata

Rosi ha iniziato a lamentarsi chiamandolo “macigno”, e anche Giovanna Abate ha avuto da ridire: perché nessuna delle ragazze si è ribellata? Quello di Daniele era uno scherzo o un test vero e proprio? Dal Moro cercherà di far capire che si è trattato di uno scherzo ma nessuno gli crederà: “Giovanna – si legge sul Vicolo – chiede a Daniele cosa avrebbe fatto se fosse andata lei a mangiare con lui e avesse usato le mani per mangiare il sushi; lui risponde che alla fine era per ridere tutto ciò per quanto gli piaccia che una donna a tavola ci sappia stare, ma non è fondamentale per scegliersi una ragazza. Se lei lo avesse fatto sarebbero rimasti amici, al che lei gli fa notare che allora era veramente un test”. Visto anche il litigio com Carlo, non c’è dubbio che il Trono di Daniele non sia partito proprio col piede giusto.