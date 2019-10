Trono Classico, Daniele Schiavon triste per il passato ma con Giulia la passione arde

Daniele Uomini e Donne, al Trono Classico c’è già aria di flirt con Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche continuano a flirtare al Trono Classico. I due sono evidentemente presi l’uno dall’altra, e lei, che non è certo una tipa che riesce a nascondere le emozioni con molta facilità, si è più volte sbilanciata sul suo conto, anche andando contro Alessandro Basciano che era partito come favorito. Non è detto che Giulia e Daniele usciranno assieme da Uomini e Donne, perché in fondo è ancora presto per dirlo, ma tutti gli elementi che abbiamo avuto sinora ci fanno dubitare pochissimo e anzi ci fanno pensare persino a una scelta anticipata della tronista. Succederà davvero? Guardate e riguardate bene le puntate, come quella di oggi ad esempio, e forse potrete condividere la nostra stessa impressione.

Trono Classico, Daniele Schiavon e i ricordi su Instagram: il messaggio dell’amico Matteo

Al momento Daniele non si sbilancia ancora su Intagram su Giulia: i suoi post non sembrano ricordare la tronista e, a dirla tutta, non crediamo si tratti solo per un veto imposto dalla redazione, dato che in passato è successo varie volte che i corteggiatori mandassero dei messaggi nascosti alle troniste. Che non voglia dire troppo non avendo le certezze necessarie? Che sia proprio un carattere discreto e riservato? Tutto può essere ma è certo che a Giulia lui piace moltissimo. L’ultimo post Instagram la tronista lo avrà visto senz’altro, anche se allergica ai social network, e le avrà fatto scoprire qualcosa in più sul suo conto: Daniele infatti ha accettato il tag dell’amico Matteo che gli ha mostrato una pagina di giornale in cui capeggia l’articolo “Juniores Lazio campione Lombardia si arrende”; il commento è stato “Ma che forti eravamo” e Daniele ha confermato con un “Che ricordi” seguito da uno smile triste.

Daniele, il corteggiatore di Giulia è un calciatore

Vi risulta tutto molto strano? Ci pensiamo noi; per chi non lo sapesse Daniele è un calciatore che ha anche una carriera tutt’altro che blanda alle spalle, visto che ha prima giocato nel Terracina, poi nella Paganese, nella Maccarese Giada, nel Trastevere e infine nell’Asd Crecas Palombara: si tratta insomma di un giocatore di tutto rispetto che Giulia sta conoscendo con evidente trasporto e coinvolgimento.

Uomini e Donne, Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche

Nel corso delle prossime puntate i due si baceranno anche e questo non andrà bene ad Alessandro che tra l’altro sarà anche criticatissimo da entrambi durante un’esterna. Non possiamo che ribadirvi ciò che abbiamo detto all’inizio: Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche sembrano destinati a diventare una delle coppie di questa prima tornata di troni.