Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa: il gesto di Maria De Filippi sorprende

Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa in studio: Maria De Filippi sorprende tutti

La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in onda il 10 gennaio vede protagonista Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo sta portando avanti due percorsi, quello con Claudia Dionigi e quello con Giulia Cavaglia. Entrambe in studio, però, hanno criticato duramente il comportamento del tronista. Prima di mandare in onda le esterne, Maria De Filippi avverte entrambe, in quanto qualcosa potrebbe dare loro fastidio. Infatti, sia Claudia che Giulia si mostrano abbastanza arrabbiate con Lorenzo. Inizialmente viene mandata in onda l’esterna della Dionigi, la quale ha conosciuto la nonna del tronista. Dopo aver fatto questa importante conoscenza, la corteggiatrice si è lasciata andare a dei lunghi baci con Lorenzo. L’esterna si è conclusa con la commozione di Claudia, felice di aver conosciuto l’anziana donna. Ed ecco che Giulia, in studio, accusa duramente Lorenzo di stare giocando con entrambe. La Dionigi vuole capire meglio e così Maria manda in onda l’esterna con la rivale. Tra il tronista e la Cavaglia è scattato un lungo bacio passionale, qualche ora dopo l’esterna vissuta con Claudia.

Proprio quest’ultimo dettaglio infastidisce non poco la Dionigi, che non appena finisce il filmato afferma a voce alta: “Lorenzo vaff…o”. A questo punto, Maria fa un gesto inaspettato: “Scusa non si è sentito bene”. Claudia manda nuovamente il tronista a quel paese, con l’appoggio del pubblico e degli opinionisti. I telespettatori non si aspettavano una reazione del genere da parte della conduttrice, in quanto tutti avevano compreso bene la prima esclamazione della corteggiatrice. Maria, però, ci tiene a rendere ancora più forte il messaggio di Claudia, furiosa con Lorenzo. Sui social il pubblico appare divertito di fronte al gesto della De Filippi.

Trono Classico: il gesto di Maria De Filippi nei confronti di Claudia piace al pubblico

Maria, implicitamente, chiede a Claudia di urlare più forte contro Lorenzo. Dopo ciò, il tronista cerca di riconquistare Giulia, arrabbiata dopo aver visto l’esterna con la Dionigi. Ma la Cavaglia non accetta di fare un ballo con il Riccardi, che poi si ritrova a inseguire Claudia fuori dallo studio. La corteggiatrice, infatti, esce per calmarsi un po’.