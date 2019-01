Trono Classico Cerioli e Arianna, esterna con bacio: il pubblico nota un dettaglio

Trono Classico, bacio tra Andrea Cerioli e Arianna: un dettaglio non passa inosservato

Scatta il bacio tra Andrea Cerioli e Arianna, nel corso dell’esterna andata in onda durante la puntata di Uomini e Donne del 18 gennaio. Il tronista si lascia andare con la corteggiatrice, baciandola appassionatamente. Il tutto accade dopo una sorpresa fatta da Arianna, durante la prima parte dell’esterna. Andrea appare estasiato di fronte alla bella Cirrincione, tanto che scatta un bel bacio. Ed ecco che il pubblico non può fare a meno di notare un dettaglio particolare, che riporta un po’ indietro nel tempo. Come sottofondo la produzione ha scelto di inserire la canzone di Francesco Renga, Vivendo Adesso. Ai telespettatori che hanno seguito bene il precedente percorso di Andrea sul trono, non può non ricordare un altro bacio. Stiamo parlando della prima volta che Cerioli ha baciato Sharon Bergonzi, in una delle loro prime esterne. Ebbene la produzione ha utilizzato la stessa canzone per entrambi i baci. Probabilmente lo scopo è quello di far comprendere al pubblico che Andrea è davvero molto preso da Arianna, proprio come lo era in passato di Sharon, forse anche di più.

Infatti, ricordiamo che Arianna è la scelta di Andrea, il quale ha scelto di lasciare il programma prima ancora che venisse organizzata la festa. Una decisione inaspettata quella del Cerioli, il quale sembrava essere ancora troppo confuso tra la Cirrincione e Federica Spano. Non solo, i telespettatori erano ormai certi che la scelta di Andrea sarebbe ricaduta proprio sull’altra corteggiatrice, che sin dall’inizio ha attirato l’attenzione un po’ di tutti. Eppure già durante la scorsa puntata, il tronista aveva deciso di eliminarla e chiudere così la loro conoscenza. I fan di Federica non avevano perso ancora le speranze, fino a che le anticipazioni hanno rivelato che Andrea ha lasciato la trasmissione con Arianna. Molti non sono, però, convinti di questa scelta.

Uomini e Donne: l’esterna di Andrea e Arianna riporta il pubblico nel passato

“Raga, alert! È la canzone del primo bacio con Sharon! Aiutooo”, questo è uno dei tanti commenti condivisi sui social dopo l’esterna di Andrea e Arianna. Un ritorno nel passato per il pubblico che segue da sempre il Trono Classico e che sostiene Cerioli. La conoscenza di quest’ultimo con Sharon ha fatto sognare un po’ tutti i telespettatori. Infatti, a loro non è passato inosservato il dettaglio riguardante il brano scelto come sottofondo per il loro primo bacio. Nel frattempo, sembra proprio che Cerioli finalmente abbia trovato la sua anima gemella.