Trono Classico, Cecilia eliminata: frecciatina a Carlo, poi sparisce sui social

Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo si elimina e lancia una frecciatina al tronista Carlo

Ieri c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico, in cui Cecilia Zagarrigo si è eliminata. Oggi ha lanciato dei forti segnali dal suo profilo Instagram, segnali che forse potrebbero convincere Carlo Pietropoli che l’interesse della corteggiatrice sia reale. Proprio il tronista infatti ha messo in dubbio la buona fede di Cecilia nel loro percorso, un fulmine a ciel sereno visto che tra loro la conoscenza era cominciata nel migliore dei modi. Sin dalla sua prima puntata, infatti, Cecilia ha colpito molto Carlo e in ogni esterna sembravano fare un passo avanti. Qualcuno oggi potrebbe pensare che sia finita dopo le parole di Carlo. Altri potrebbero pensare che l’amore non è bello se non è litigarello e che quindi si ritroveranno. Intanto abbiamo delle news su Cecilia Zagarrigo.

Trono Classico, Cecilia si elimina e sparisce da Instagram: “Ho preso qualche oretta per me”

Ieri sera, o meglio stanotte, Cecilia ha postato tra le sue stories di Instagram una semplice frase, che però vuol dire molto. Dopo le parole durissime di Carlo, la corteggiatrice ha replicato scrivendo: “Le cose bisogna meritarle. Le persone, di più”. Dopo queste parole nulla più: Cecilia non si è più fatta viva su Instagram e questo ha preoccupato i suoi fan. La Zaga in effetti era solita dare il buongiorno a chi la segue e a tener compagnia agli stessi con i suoi simpatici racconti. Oggi non lo ha fatto, ma è ricomparsa nel tardo pomeriggio spiegando i motivi per cui ha deciso di spegnere i social per qualche ora. Cecilia ha detto: “Ho preso semplicemente qualche oretta per me, ogni tanto mi serve. Comunque sto bene, mi dispiace non avervi dato né il buongiorno né niente. Quando proprio non me la sento non riesco neanche a rendere felici gli altri. Quando non riesco a rendere felice me stessa con le piccole cose, è difficile strappare un sorriso”.

Uomini e Donne news, Cecilia Zagarrigo reagisce dopo la lite con Carlo: “Tutto a posto”

Nessun riferimento esplicito a Carlo, ma è chiaro che Cecilia stesse riflettendo su quanto è accaduto ieri a Uomini e Donne. Ha spiegato ancora che quando non è felice con sé stessa preferisce starsene per conto suo. Infine ha rassicurato i fan: “Comunque ci sono, quindi tranquille. Tutto a posto, non ho niente. Sto bene”.