Trono Classico, caos in studio: il gesto di Giulia Cavaglia non piace

Trono Classico, Giulia Cavaglia e i dubbi su Flavio: il comportamento della tronista delude il pubblico

A Uomini e Donne il comportamento di Giulia Cavaglia non viene per nulla apprezzato dal pubblico. Sui social i telespettatori sono decisamente in rivolta. Il motivo? Nel corso della puntata del Trono Classico, in onda il 24 aprile, la tronista mette seriamente in dubbio la sincerità del suo corteggiatore Flavio, arrivato da poco nel programma. A detta della Cavaglia, il giovane starebbe seguendo un vero e proprio copione all’interno della trasmissione. Non solo, Giulia è anche convinta che il ragazzo sia frenato con lei poiché fuori avrebbe un’amicizia particolare con un’altra ragazza, Valentina Galli. La tronista si riferisce proprio all’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. I due sarebbero amici, ma a detta di Giulia ci sarebbe qualcosa di più. La tronista ci tiene a precisare di non avere un pensiero negativo su Valentina, conosciuta durante il suo percorso con Lorenzo Riccardi. Nonostante ciò, attraverso delle loro Stories di Instagram, Giulia è arrivata alla conclusione che tra loro ci sia qualcosa che va oltre l’amicizia.

Per dare una risposta ai suoi molteplici dubbi, la Cavaglia chiede se può vedere il cellulare di Flavio. Quest’ultimo glielo consente, ma lontano dalle telecamere. Sostenuta dai presenti in studio, Giulia riesce ad avere il telefono del corteggiatore in studio, di fronte al pubblico. Non vengono letti i messaggi, poiché Flavio si infastidisce e le toglie il cellulare dalle mani. Nel frattempo, il ragazzo appare visibilmente in difficoltà, tanto che esce fuori dallo studio e decide di non rientrarci più. Giulia avrebbe complicato ancora di più la situazione, tra risate e supposizioni. Proprio questo suo atteggiamento avrebbe scatenato il pubblico contro di lei. C’è addirittura chi è convinto che Flavio sia stato anche troppo educato nel corso della puntata.

Trono Classico, Giulia Cavaglia a Uomini e Donne duramente criticata dai telespettatori

“Non mi sta proprio piacendo il comportamento di Giulia nei confronti di Flavio”, “Troppo convinta Giulia, ma chi si crede di essere, tratta malissimo questi ragazzi” e ancora “Ma sta pazza Giulia, come si permette a prender in giro qualcuno così, ma sta bene questa?” Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti negativi nei confronti della Cavaglia. La maggior parte del pubblico appoggia la scelta di Flavio di andare via, senza neppure entrare in studio. Dopo questa eliminazione, Giulia continua il suo percorso solo con Manuel e Giulio.