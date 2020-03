Trono Classico, cambia tutto per la scelta di Carlo: Lorenzo Riccardi senza parole

Carlo Pietropoli, la scelta è lontana: al Trono Classico cambia tutto

La scelta di Carlo Pietropoli sembra essere sempre più distante in queste ultime settimane: è vero che il tronista di Uomini e Donne oggi ha baciato Marianna Vertola ma è anche vero che in questi giorni lo stiamo vedendo molto scettico su Cecilia Zagarrigo che finora sembrava essere la sua preferita. Il suo percorso al Trono Classico insomma è nella confusione totale perché il tronista sembra aver perso l’entusiasmo che aveva nei confronti della sua corteggiatrice e non ci pare presissimo da Marianna; tutto può cambiare da un momento all’altro, è vero, ma al momento questo è ciò che abbiamo visto ed è questo che possiamo giudicare: se oggi le news dalla registrazione faranno emergere altro saremo felici di ricrederci.

Trono Classico, Carlo glaciale con Cecilia: “Cuore di pietra”, Lorenzo Riccardi senza parole

Ciò che più ci ha colpiti è stato l’atteggiamento di totale freddezza che Carlo ha avuto nei confronti di Cecilia: in esterna lei è scoppiata a piangere dopo avergli parlato di alcuni momenti difficili della sua vita; lui però non ha battuto ciglio e non l’ha neanche abbracciata, come ha fatto notare lo stesso Lorenzo Riccardi in puntata definendolo anche “cuore di pietra”. A nulla è servita l’accusa di moralismo da parte di Carlo perché in molti si sono schierati contro di lui: avrebbe potuto fare qualcosa, anche un minimo gesto, dopo aver visto una corteggiatrice a cui teneva parecchio piangere. “Io non son nato ieri – queste le parole di Pietropoli – e so comportarmi con le persone! Dieci giorni prima sarei stato il primo ad abbracciarti… La fiducia è importante!”.

Cecilia e Carlo, altro che scelta: lui ha adocchiato un’altra corteggiatrice

Effettivamente finora Cecilia non ha dimostrato moltissimo a Carlo, e sono stati in parecchi a metterla in discussione (basti guardare i commenti alla puntata sul Web), ma forse Pietropoli avrebbe potuto un attimo lasciarsi andare e cercare almeno di consolare una persona in difficoltà. Nessun’accusa, sia chiaro, ma possiamo comprendere le ragioni di chi lo ha accusato. Staremo a vedere oggi che emergerà dalle anticipazioni: finora quella che sembrava una scelta quasi certa pare essere diventata, al contrario, un’eliminazione. Anche perché Carlo ha pure messo gli occhi su un’altra corteggiatrice! Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!