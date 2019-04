Trono Classico, Angela avvistata con Luca: la tronista inspettisce

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: cosa sta succedendo tra Angela Nasti e Luca Daffrè? L’esterna dopo il bacio

Angela Nasti e Luca Deffrè si stanno avvicinando sempre di più a Uomini e Donne. Durante una delle ultime registrazioni del Trono Classico, stando alle prime anticipazioni trapelate, tra i due è pure scattato un bacio. L’atteggiamento di Angela nei confronti di Luca, per ovvi motivi, ha molto infastidito gli altri suoi corteggiatori. Fabrizio e Alessio, dopo aver visto l’esterna in cui la tronista baciava Daffrè, hanno infatti deciso di lasciare la trasmissione. Cosa è successo dopo la puntata, e se Angela sia andata a cercare o meno i due ragazzi dietro le quinte, noi non lo sappiamo. Oggi, però, la napoletana è stata avvistata in esterna da una delle lettrici del blog Newsued.com. La Nasti, stando a quanto riportato, era in compagnia di Luca Daffrè.

Alla ragazza che ha visto Angela e Luca insieme in esterna, però, la tronista è apparsa un po’ frenata. Luca, come è stato raccontato, avrebbe provato più volte a baciarla (di nuovo), ma lei questa volta si sarebbe tirata indietro. Alla luce di tutto quello che è successo in trasmissione durante le ultime registrazioni, dunque, è possibile che Angela dopo la trasmissione sia andata da Fabrizio e/o Alessio per chiarire. Il mancato bacio a Luca oggi, dunque, potrebbe essere un segno di rispetto. Dopo averli fatti arrabbiare una volta, forse, sta cercando di recuperare terreno anche con gli altri corteggiatori che l’hanno vista cadere tra le braccia di Daffrè.

Anticipazioni Trono Classico: il primo bacio di Angela Nasti

Il primo bacio di Angela Nasti e Luca Daffrè non è stato accolto con entusiasmo da Fabrizio e Alessio. La tronista, però, ha spiegato in trasmissione di aver fatto solo quello che si sentiva con Luca, senza pensare troppo alle conseguenze.