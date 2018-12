Trono Classico, acceso scontro tra Teresa e Luigi: il web accusa il tronista

Trono Classico, scontro tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni: il pubblico si schiera contro il tronista

Scontro molto acceso tra Teresa Langella e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Classico si sono scontrati in studio, dopo una considerazione della tronista. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella sembra non credere più alla sincerità di Elisabetta. La corteggiatrice aveva inizialmente conquistato tutti con i suoi modi genuini. Infatti, lo stesso Luigi era convinto che la ragazza non fosse interessata alle telecamere, bensì solo alla loro conoscenza. Una richiesta di Elisabetta ha portato, però, il tronista a cambiare pensiero nei suoi confronti. La corteggiatrice, al termine di qualche puntata fa, ha chiesto alla redazione di montare diversamente le sue esterne. Furiosa, la ragazza si era detta abbastanza delusa dal programma, in quanto sicura che avessero mandato in onda solo le parti negative della sua esterna con il Mastroianni. Elisabetta aveva fatto intendere di non voler assolutamente passare per un’altra persona agli occhi del pubblico.

Quanto detto da Elisabetta era stato poi fatto ascoltare a Luigi, il quale aveva deciso di non portarla in esterna. Ora in studio, il tronista ammette di essere ancora un po’ deluso da questa situazione. Il Mastroianni è ora convinto che la corteggiatrice sia molto interessata alle telecamere. Messe da parte le polemiche su Irene Capuano, Luigi continua a criticare duramente il comportamento di Elisabetta, per lui inaccettabile. Ed ecco che improvvisamente interviene Teresa. La tronista ammette di trovare il collega abbastanza pesante. Questo suo commento non viene per nulla apprezzato dal Mastroianni, che dall’altra parte dichiara: “Parli proprio tu!”. Da qui si apre uno scontro tra Teresa e Luigi. Quest’ultimo arriva addirittura a chiedere alla Langella di lasciare lo studio. L’atteggiamento del tronista non viene, però, apprezzato dai telespettatori che lo accusano di essere troppo presuntuoso.

Trono Classico, Luigi Mastroianni contro Teresa Langella: le critiche del pubblico

Luigi consiglia Teresa a lasciare lo studio, qualora non riuscisse ad accettare il suo modo di fare. A questo punto, la tronista afferma che non tocca a lui decidere se dove lei deve stare. Il Mastroianni le consiglia di andare a prendere una boccata d’aria e di non intromettersi nelle questioni degli altri. Ma proprio su questo punto il pubblico si schiera contro Luigi. In particolare, i telespettatori trovano ingiusta la reazione del Mastroianni al commento di Teresa, siccome anche lui più volte si interesserebbe a commentare i percorsi degli altri. “Dici sempre la cosa giusta al momento giusto, ma secondo me nascondi un caratterino”, dichiara Teresa. Sono tanti i telespettatori che ammettono di aver cambiato idea su Luigi. Infatti, sembra proprio che il tronista non abbia più molti consensi da parte del pubblico.