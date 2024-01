Tronista UeD, pazza idea di Maria: volto storico in arrivo, chi è

A Maria De Filippi starebbe balenando in testa una pazza idea per quel che riguarda le dinamiche di Uomini e Donne. Secondo un’indiscrezione riferita da Novella2000, la conduttrice pavese, dopo aver piazzato a inizio stagione e a gran sorpresa sul Trono Over la dama bresciana Ida Platano, vorrebbe tentare un altro coup de théâtre, mettendo sullo scranno più ambito della tv generalista un altro volto storico del dating show di Canale Cinque? Di chi si tratta? ‘Queen Mary’ starebbe pensando a Gemma Galgani. Esatto, la dama più discussa e chiacchierata dell’intero parterre del programma.

La donna torinese, tra l’altro, nell’ultimo periodo è stata un poco in ombra. Se davvero dovesse guadagnare il Trono avrebbe una ulteriore botta di popolarità. Ammesso e non concesso che possa seguire i passi della sua amica Ida Platano, stavolta riuscirà a trovare l’amore tanto desiderato? I maligni già scommettono sull’opzione “no”. Anche perché senza troppo girarci attorno, si è ormai capito che a Gemma interessa sì l’amore, ma le interessano pure e parecchio le telecamere. E se dovesse trovare l’amore, le telecamere si spegnerebbero (a UeD, naturalmente, non sono ammessi single). “Lei preferisce la lucina rossa, altro che love story”, vanno sussurrando da anni tanti affezionati alle vicende del programma.

Non a caso il suo ex storico Giorgio Manetti, che a Uomini e Donne non ci mette piede da anni (e non ce lo metterà nemmeno in futuro, questo almeno è ciò che lo stesso ‘Gabbiano’ ha assicurato in tempi non sospetti), ha più volte lanciato bordate alla dama piemontese, dicendo a chiare lettere di essere sicuro che fatica a trovare l’uomo giusto per il semplice fatto che non vuole in alcun modo abbandonare gli studi televisivi.

Evidentemente per Gemma le vie dell’amore sono infinite, ma lo sono ancor più quelle che conducono a Uomini e Donne. Dopotutto ognuno ama chi e cosa vuole, la Galgani ha una passione intensa per vivere storie lampo nel dating show dell’ammiraglia Mediaset. Ora, forse, è tempo di Trono per lei. Sotto a chi tocca.