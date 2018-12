Trini di Una Vita in Italia: Anita Del Rey annuncia colpi di scena

Trini di Una Vita approda in Italia, precisamente a Napoli: l’attrice Anita Del Rey annuncia colpi di scena

Anita Del Rey, interprete di Trini di Una Vita, si trova attualmente in Italia. L’attrice spagnola sta trascorrendo un weekend speciale nella città di Napoli. Il motivo? Il settimanale Nuovo, a cui ha rilasciato un’intervista, rivela che Anita si trova nel nostro Paese in quanto partecipa al concorso Miss Europe Continental 2018, che si tiene al Teatro Mediterraneo, nel ruolo di madrina e giurata internazionale. Attraverso questa partecipazione, l’attrice spagnola ha avuto la possibilità di conoscere bene le usanze e i sapori della città di Napoli. Ed ecco che, attraverso un’intervista per la rivista Nuovo, ha scelto di rilasciare qualche anticipazione sulle prossime puntate della soap spagnola. La Del Rey annuncia che il pubblico di Canale 5 assisterà ad altri colpi di scena che riguardano la famiglia Palacios. Scendendo nel dettaglio, Anita anticipa che tra Trini e Ramon la storia d’amore prosegue per il meglio. Nessun problema, dunque, per la coppia. Ma stesso discorso non vale per Antonito e Maria Luisa. Al riguardo, l’attrice rivela che i due fratelli danno non pochi problemi alla famiglia Palacios.

Anita Del Rey innamorata di Napoli: l’interprete di Trini di Una Vita racconta la sua esperienza nella città italiana

Un weekend goloso quello dell’interprete di Trini, che si è divertita a conoscere i sapori napoletani. Ciò che ha apprezzato di più di Napoli è il mare, che riesce a donarle tanta serenità. Vicoli, palazzi e chiese sono riusciti a incantare l’attrice spagnola. Qui ha anche conosciuto Danilo Brugia e Massimiliano Varrese, definiti da Anita come “due persone straordinarie, oltre che bravi attori”. Bellissime le parole dell’attrice nei confronti del capoluogo campano: “Napoli è speciale voglio tornarci. […] A Napoli si mangia benissimo, sono sapori che non riesce a descrivere”. Nel frattempo, l’interprete di Trini rivela che il 2019 sarà per lei un anno ricco di importanti novità. Per tale motivo, ha bisogno di energia positiva.

Trini di Una Vita, le anticipazioni sulla famiglia Palacios

Come sempre Antonito continua a dare problemi alla sua famiglia. “Lui si metterà nei guai”, anticipa Anita attraverso questa intervista. Per quanto riguarda, invece, Maria Luisa dà qualche problema con il suo matrimonio con Victor. “Impiegherà un bel po’ prima di capire che si deve sposare! Insomma sono tanti i colpi di scena in arrivo”, annuncia Anita. Dunque, non ci resta che attendere per assistere a queste nuove vicende. Nel frattempo, sappiamo che Antonito, nel corso delle attuali puntate spagnole, sta avendo diversi problemi con Lolita, che bacia un altro uomo!