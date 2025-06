TrigNo e Chiara, si parla di crisi: lei rompe il silenzio con una foto

Non abbiamo assolutamente dubbi sul fatto che TrigNo e Chiara siano stati la coppia più amata di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti all’interno del talent a settembre, inconsapevoli del fatto che si sarebbero innamorati e che avrebbero cominciato una storia d’amore proprio sotto ai riflettori di Canale Cinque. Tutto molto bello, certo, ma ci sono un po’ di conseguenze da pagare in questi casi, come il fatto che i riflettori siano accesi anche dopo la fine del programma. E proprio in questi giorni i due sono finiti al centro dell’attenzione per alcuni likes di Chiara “contro” TrigNo, che hanno fatto pensare subito al peggio. Così, proprio lei, oggi ha deciso di smentire questa crisi con una foto.

Infatti la ballerina ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto in cui si vede in primo piano il suo fidanzato, scatto che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai loro numerosi fan che avevano temuto di assistere alla fine della loro storia, quando Chiara ha messo un like su X ad un tweet in cui TrigNo veniva criticato e accusato di essere poco serio nelle relazioni.

come siamo passate dal mettere dei cuori per cancellare il nome di trigno a postare sul SUO profilo questa foto chiara non puoi mollare così adesso come minimo lui deve fare la stessa pic.twitter.com/QhDo4JQRHL — sofia🌺 (@adunpassodame) June 21, 2025

TrigNo e Chiara più innamorati che mai

Dunque, se c’è stata davvero una lite tra i due, il sole sembra essere tornato a splendere perché a giudicare dalla foto pubblicata da Chiara, i due ora non potrebbero essere più felici di così. Sono stati giorni difficili in cui i loro fan hanno creduto davvero di leggere un comunicato sulla fine della loro storia da un momento all’altro, soprattutto quando non era arrivata in tempo alcuna smentita riguardo questa loro ipotetica rottura.

Soltanto TrigNo aveva pubblicato su X l’emoji di un pagliaccio, che però era servito a poco: infatti alcuni avevano pensato addirittura che potesse essere una frecciatina a Chiara per i likes che aveva messo. Tutte ipotesi e castelli in aria che per fortuna oggi sono svaniti in un attimo: niente crisi, Pietro e Chiara sono ancora felici e innamorati.