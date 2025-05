Chiara e TrigNo innamorati ad Amici. La madre di lui rompe il silenzio

Chiara e TrigNo sono stati, senza ombra di dubbio, la coppia più amata di questa lunga edizione di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti a settembre, quando sono entrati nel programma, e pian piano da una amicizia è nata una intesa, una complicità e un affetto che li ha portati a diventare sempre più uniti, fino a diventare una coppia. Da allora non si sono più lasciati, insieme sono cresciuti davvero molto e a differenza degli altri anni, il pubblico si è legato ad una coppia molto matura che ha saputo trovare il modo di affrontare il percorso del talent senza mai perdersi d’animo o cadere in dinamiche infantili. E ora che è tutto finito, o almeno quasi, la madre di TrigNo gli ha fatto una sorpresa e ha dato la sua benedizione alla fidanzata del figlio.

In modo particolare il pubblico del serale ha avuto la possibilità di conoscerli meglio, durante questa fase del talent infatti li abbiamo visti molto più affiatati e innamorati, con una consapevolezza che forse hanno acquisito solo negli ultimi mesi. E ora non vedono l’ora di potersi vivere anche nella vita vera.

“Anche quella ragazza, mi piace molto”

ANCHE A NOI SIGNORA ANCHE A NOI #Amici24 pic.twitter.com/RXlDHNFsSH — Dory 🦋 (@Finding_doryy) May 14, 2025

Amici 24: chi vincerà questa edizione?

Domenica andrà in onda la finale di Amici, e un po’ per premiare coloro che sono riusciti ad arrivare a questo traguardo così importante, la produzione del programma sta facendo un po’ di sorprese. Uno dei primi a riceverla è stato TrigNo, che ha rincontrato i suoi genitori nello studio. In questa occasione, la mamma lo ha abbracciato e gli ha detto: “quella ragazza là mi piace tanto” riferendosi a Chiara, che sta rendendo davvero molto felice suo figlio. Parole che hanno un po’ imbarazzato ma reso felice il ragazzo, che si è lasciato andare ad un sorriso impacciato.

Dunque Chiara ha ricevuto la benedizione anche dalla famiglia di TrigNo, dopo mesi in cui ha dimostrato di essere una ragazza dolcissima e con la testa sulle spalle. Adesso per loro non rimane da fare altro che tifare per Pietro domenica sera e sperare di vederlo sollevare la coppa del vincitore: se così non dovesse essere, sicuramente lo aspetta una lunga carriera, piena di soddisfazioni e di traguardi di cui sicuramente potrà andare orgoglioso.