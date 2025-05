Amici, Antonia in lacrime per la scelta dei prof: la delusione ad un passo dalla finale

Oramai mancano pochi giorni alla finale di Amici di Maria De Filippi, ragione per cui tutti sono davvero molto curiosi di sapere chi sarà ad arrivare alla vittoria. Saranno in cinque a contendersi quella coppa: TrigNo, Antonia, Daniele, Francesco e Alessia. Tre ballerini e due cantanti. Dunque, mentre si preparano per questo momento così importante del loro percorso nel programma, sono stati riuniti tutti sulle gradinate dove hanno avuto la possibilità di vedere dei videomessaggi dei loro professori, dove si sono sbilanciati su chi merita di vincere il talent. Antonia, vedendosi come la meno scelta da tutti, non ha reagito affatto bene.

Infatti solo i suoi insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno detto che meriterebbe lei di vincere perlomeno la categoria canto, per il resto TrigNo ha avuto decisamente più voti e in generale sono stati i ballerini i prescelti proprio come vincitori. Antonia, alla fine dei videomessaggi, si è sfogata con i suoi compagni: “Mi sento sempre sottovalutata, cerco di pensare che sia così perché ho solo 19 anni e ho cominciato qua” ha detto sull’orlo delle lacrime.

“mi sento sottovalutata” antonia non lo hai detto davvero #amici24 pic.twitter.com/dCBSr6XeWF — marti (taylor’s version) (@titig4mes) May 13, 2025

Amici 24, chi vincerà questa edizione?

Insomma, chiunque riuscirà ad arrivare alla vittoria, non sarà di certo un risultato scontato. Francesco è molto quotato dai professori perché a quanto pare è visto come il ballerino più bravo tra tutti, ma ricordiamo che sarà il televoto da casa a scegliere chi arriverà alla vittoria, proprio per questo motivo per la categoria ballo probabilmente saranno Daniele e Alessia a giocarsi questo così importante traguardo.

Per quanto riguarda la categoria canto, invece, quello più quotato è assolutamente TrigNo. Partito come meno favorito tra tutti, ha fatto un percorso eccezionale al serale che ha cambiato del tutto le carte in tavola, infatti Anna Pettinelli ritiene che dovrebbe essere lui a sollevare la coppa della vittoria. “Si è fatto conoscere più per i provvedimenti disciplinari all’inizio piuttosto che per le classifiche, oggi lo ritengo quello più completo e pronto” aggiungendo che, il percorso di Pietro, rispecchia in tutto e per tutto il senso di questo programma che dura così tanti mesi proprio per dare la possibilità agli allievi di crescere.