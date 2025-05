Amici, commozione tra Anna Pettinelli e Nicolò: parole forti

Un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi è giunta al termine, manca sempre meno alla finale tanto attesa dal pubblico e dagli allievi, che da mesi studiano, imparano e si confrontano con i maestri. Mentre, il cerchio dei possibili vincitori si restringe, Anna Pettinelli non perde occasione di dedicare un messaggio commovente al suo caro alunno Nicolò Filippucci, eliminato il 10 maggio 2025. Le sue parole risuonano amare e tradiscono un velo di delusione per non essere riusciti a raggiungere la meta.

Il commovente messaggio di Anna Pettinelli

Nonostante Anna Pettinelli non ami mostrarsi commossa e cerchi di nascondere il suo lato più sensibile, la puntata del 10 maggio 2025 di Amici l’ha fatta uscire completamente allo scoperto. L’eliminazione di Nicolò Filippucci è stata per lei una doccia fredda difficile da digerire. Avrebbe voluto che il suo allievo arrivasse in finale, invece, il destino ha voluto diversamente.

A distanza di alcune ore dalla fine della puntata, l’insegnante ha voluto dedicare parole affettuose al giovane cantante, condividendo una sua foto tratta da una delle tante storie pubblicate per lui sui social dai fan. Pettinelli ha voluto precisare che, anche se Nicolò non è arrivato in finale, ha comunque lasciato il segno sia nella storia del programma che nella vita dei suoi sostenitori e telespettatori. Per questo, nessuno potrà mai dimenticarlo.

È importante essere ricordati per ciò che si è, e in questo Nicolò ha raggiunto il suo obiettivo. Ora tutti conoscono la sua essenza e lo amano per il suo modo di fare e il suo talento. Nonostante l’epilogo amaro, Anna lo risceglierebbe altre mille volte e rifarebbe lo stesso percorso all’interno della scuola di Amici. Infine, gli ha ricordato che per lui ci sarà sempre, e che potrà contare su di lei ogni volta che ne avrà bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

La reazione di Nicolò

Le parole di Anna Pettinelli non sono passate inosservate; anzi, hanno fatto emozionare il giovane cantante, che ha subito risposto all’insegnante ringraziandola per tutto ciò che ha fatto per lui e per il legame che sono riusciti a costruire insieme. Nicolò ha poi condiviso l’immagine e il messaggio sui suoi social.

L’allievo deve ancora metabolizzare quanto accaduto, ma non ha perso occasione di commentare la sua eliminazione, spiegando di non essere fiero di come siano andate le cose, ma allo stesso tempo si sente arricchito da nuove consapevolezze. Oggi sente di essere cresciuto sotto ogni punto di vista e non esiterà a mettersi in gioco per affrontare nuove esperienze.