Tredici 4 trama e finale, anticipazioni: Jessica incinta? Attriti Clay e Tony

Trama Tredici 4, Winston combatte per Montgomery de la Cruz

Ormai lo sapete tutti: l’ultima stagione di Tredici uscirà il 5 giugno e finalmente potremo scoprire cosa succederà al gruppo di adolescenti della Liberty High School dopo aver non solo coperto l’assassinio di Bryce Walker da parte di Alex Standall ma anche lasciato che venisse accusato Montgomery de la Cruz, poi morto in prigione (ma dell’effettiva morte del ragazzo attualmente non siamo poi così sicuri…). La quarta stagione dovrebbe partire proprio da questo, visto che la terza si chiude con Winston, ragazzo che – come sapete – si era invaghito di Monty e che con lui aveva avuto dei rapporti prima che morisse, indignato per l’atteggiamento della comitiva. Le anticipazioni sulla trama di Tredici 4 non sono state rilasciate ufficialmente: è stato solo pubblicato il trailer ma per il resto sulla storia regna l’assoluto silenzio; qualcosa però possiamo dirvela.

Tredici 4 anticipazioni trama, Jessica Davis incinta? Una foto sospetta

Partiamo subito da una nostra supposizione che ha trovato riscontro in vari commenti che i fan stanno lasciando a destra e a manca sui social network dopo la pubblicazione di una foto che immortala Jessica Davis assieme a Tony Padilla e al già citato Alex: pubblicata da Entertainment Weekly e condivisa dagli attori che vi compaiono, questo scatto mostra la ragazza con delle forme che fanno pensare che sia incinta. Magari si tratta solo di un effetto ottico ma non possiamo escluderlo a priori, visto che almeno fino a prova contraria Jessica è fidanzata con Justin Foley e una gravidanza sarebbe il coronamento perfetto della loro travagliata storia. Ma continuiamo.

Anticipazioni 13 Reasons Why 5: Tredici termina con gli anni del college

Alcuni indizi interessanti sulla trama di 13 Reasons Why 4 e sul finale possiamo dedurle da un’intervista rilasciata dallo showrunner della serie Brian Yorkey sempre a Entertainment Weekly; con Samantha Highfill Yorkey ha parlato anche di un eventuale seguito di Tredici ma almeno per ora le notizie sono negative: nessuno è al lavoro su un sequel che tratti degli anni dopo del college, quindi – così come già era stato annunciato – Tredici si chiuderà davvero con la quarta stagione. “Sarei veramente interessato – queste le parole di Yorkey – a vedere cosa faranno alcuni di questi personaggi al college ma mi piace l’idea di lasciare tutto alla nostra immaginazione”. Tredici insomma resterà una serie strettamente collegata agli anni dell’adolescenza. Detto questo, veniamo alle anticipazioni sulla trama, nella quarta stagione raccontata in dieci episodi, che si possono leggere tra le righe dell’intervista.

Storia 13 Reasons Why 4: Clay Jensen protagonista assoluto dell’ultima stagione

Yorkey ha sottolineato che saranno numerosi coloro che cercheranno di scoprire la verità dietro alla morte di Brian e che questo metterà non poca pressione ai ragazzi, impauriti dal fatto che il segreto possa venir fuori. Con Winston così agguerrito non c’è da immaginare niente di diverso rispetto a quanto ci aspettiamo, cioè che alla fine si scoprirà tutto, anche se, diciamocelo, sarebbe strano a prescindere se una serie che ha trattato temi così importanti terminasse senza che la verità venisse a galla. La trama comunque sarà incentrata su alcuni personaggi, soprattutto su Clay Jensen che inizierà a frequentare il terapista Dr. Ellman, interpretato da Gary Sinise, proprio per i problemi mentali che aveva già e che nella quarta stagione non faranno altro che acuirsi. Yorkey ha assicurato che la storia di Clay “è davvero centrale nella stagione e in alcuni dei misteri che emergeranno”.

Tredici 4 finale, attriti fra Clay e Tony Padilla: “Non piacerà”

Altri indizi sulla trama di Tredici 4 e sul finale arrivano da un’altra dichiarazione che lo showrunner ha rilasciato su Tony Padilla: anche lui avrà dei problemi come Clay ma li affronterà in maniera diversa. Yorkey ha spiegato che tra i due amici ci saranno non pochi attriti e pensa che ciò che accadrà “non piacerà a coloro che amano Clay e Tony”; lo showrunner comunque non ha fatto intendere che i due si separeranno per sempre ma ha spiegato che sarà “soddisfacente vederli lavorarci su”, cioè venirsi incontro nonostante i loro approcci siano così diversi: non è da escludere per questo motivo che le ultime puntate saranno incentrate proprio sulla riappacificazione tra i due che – converrete senz’altro con noi – sono un esempio di amicizia genuina (come quella di Clay e Justin, del resto).

Ultima stagione Tredici, andare avanti nonostante tutto: il messaggio del finale

Dopo aver ammesso di aver sentito addosso molta pressione per il finale di Tredici Yorkey si è detto “incredibilmente orgoglioso dell’episodio. Penso sia davvero speciale […] perciò […] la gente […] non potrà dire che siamo stati avari”. Si prevedono numerosi colpi di scena e un episodio conclusivo mozzafiato che però non consisterà nel classico lieto fine: “Abbiamo voluto chiudere la serie dando speranza ma abbiamo voluto che fosse una speranza guadagnata […] e non forzata […] coerente con quanto accaduto prima”. Il messaggio che il finale vuole lanciare è quello di riuscire a farcela nonostante tutto: “Lo show è iniziato con Hannah Baker che non è stata in grado di farlo, e abbiamo voluto concludere con molti dei nostri personaggi in grado di riuscirci, affrontare l’oscurità e venirne fuori. Questo è ciò che volevamo e penso (e spero) che l’abbiamo raggiunto”. Pronti per il 5 giugno?