Tredici 4, Netflix annuncia la data ufficiale: trama e cast

In arrivo la stagione finale di 13 Reason Why: Netflix annuncia la data d’uscita della quarta stagione. Prime anticipazioni e cast

Per la gioia di tantissimi fan, la famosa piattaforma streaming ha annunciato nelle ultime ore la data ufficiale d’uscita della stagione finale di Tredici. La serie ha riscosso un’enorme successo a livello globale: la vicenda vedrà il suo epilogo con la quarta stagione. Ma quando esce? Attraverso i principali social network, Netflix ha confermato che Tredici 4 sarà disponibile il prossimo 5 giugno 2020. Sul web circolavano già tantissime voci e, con l’attuale emergenza sanitaria che ha causato lo stop di tante amatissime serie tv, Netflix ha sorpreso tutti con tale annuncio. Ma cosa accadrà negli episodi finali? Montgomery De La Cruz è davvero morto? Verrà alla luce il vero colpevole dell’omicidio di Bryce Walker, ovvero Alex Standall? In seguito il cast della prossima stagione.

Tredici 4, prime anticipazioni: Clay Jensen e i suoi amici affrontano l’ultimo anno alla Liberty High

Per quanto riguarda la trama dei prossimi episodi ne sappiamo ben poco. Si perché l’annuncio di Netflix è un video in cui si vede il dietro le quinte dei vari attori commossi per la fine della loro avventura con la serie tv. Ma, tornando indietro nel tempo e ricordando il modo in cui è terminata la terza stagione, possiamo tranquillamente ipotizzare cosa accadrà in seguito. Apparentemente è sembrato che l’incubo vissuto nell’ultimo anno dai vari protagonisti è finito con l’arresto di Montgomery, condannato per l’omicidio di Bryce. Ma sappiamo tutti che lui non è il vero artefice della morte di Walker: a porre fine alla vita del giovane è stato Alex Standall, il quale è stato coperto dal padre. La verità verrà a galla? Inoltre potremmo assistere ad un ritorno di Montgomery (forse con l’ausilio di alcuni flashback) per tentare di ripulire la sua immagine come accaduto con Bryce, colpevole dello stupro di Anna Baker e Jessica Davis.

Il cast

Passando al cast della stagione finale possiamo senza dubbio confermare il ritorno dei vari attori presenti nella stagione precedente, tenendo conto dell’assenza di Justin Prentice (Bryce Walker). Tornerà Dylan Minnette (Clay Jensen); Brandon Flynn (Justin Foley); Alisha Boe (Jessica Davis); Christian Navarro (Tony Padilla); Miles Heizer (Alex Standall); Devin Druid (Tyler Down); Ross Butler (Zach Dempsey); Anne Winters (Chloe); Brenda Strong (la signora Walker) e Amy Hargreaves (la signora Jensen).