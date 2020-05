Tredici 4 trailer, ancora morte: paura per Justin Foley, Clay in pericolo

Trailer Tredici 4, paura per Justin Foley dopo l’ultimo video sulla nuova stagione

In Tredici 4 i colpi di scena sono dietro l’angolo dopo il trailer che abbiamo visto su Instagram: parliamo solo di una parte del video che sarà pubblicato interamente domani ma i contenuti sono già molto forti e sembrano dirci parecchio su ciò che potrebbe accadere nell’ultima stagione della serie televisiva Netflix. Partiamo da uno dei protagonisti più amati, cioè Justin Foley, interpretato – come ben sapete – da Brandon Flynn: nel filmato lo si vede coinvolto in quella che sembra essere una rissa e il fatto che Jessica Davis, interpretata da Alisha Boe, scoppi in lacrime a un certo punto non ci dice proprio niente di buono. C’è persino chi crede che il fratello acquisito di Clay Jensen, interpretato da Dylan Minnette, sia morto e che sia quindi lui la vittima di questa stagione ma tendiamo a escluderlo perché non è lui l’artefice della morte di Bryce Walker, non c’entra nulla con Winston e con Monty e al massimo è il suo rapporto con la droga che potrebbe portare a esiti spiacevoli (però sarebbe piuttosto scontato).

Tredici 4 trailer, cosa succede a Clay? Winston indaga per scagionare Monty dalle accuse

Sempre nel trailer si vede Winston, interpretato da Deaken Bluman, pedinare Clay a scuola. Ed è sempre Clay che nel filmato quasi implora qualcuno di fermarsi: cosa stava succedendo in quel frangente? Anche in questo caso ci sembra una situazione tra la vita e la morte, e non è da escludere che sia tutto strettamente collegato a quello che vediamo in altre sequenze. A cosa facciamo riferimento? Ve lo diciamo subito.

Nuovo video 13 Reasons Why 4: armi, incidenti e risse

Nel trailer si vedono delle mani sporche di sangue e si nota anche Justin e Tony, interpretato da Christian Navarro, osservare di nascosto qualcosa, molto probabilmente la consegna di un pacco a qualcuno da parte di Tyler, interpretato da Devin Druid. Tanti insomma gli intrighi e i misteri che ruotano attorno alla quarta stagione, in cui potrebbero essere stati aggiunti ulteriori espedienti narrativi oltre alla ricerca del colpevole dell’omicidio di Bryce. D’altronde l’aveva già fatto capire lo showrunner Brian Yorkey in una sua recente intervista sulla serie televisiva.