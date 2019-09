Tredici 4: quando esce l’ultima stagione? Tutte le anticipazioni

Tredici 4: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione? Le anticipazioni

Chi ha seguito la terza stagione di Tredici, saprà bene che l’ultimissima sequenza di immagini ha aperto (anzi spalancato) le porte ad una nuova stagione. La prossima, ossia la quarta, è l’ultima e così si chiuderà il cerchio sulla vita e le azioni degli studenti della Liberty High School. Il tutto era iniziato con i motivi (tredici, per l’appunto) che hanno portato la 16 enne Hannah Baker (Katherine Langford) al suicidio, la seconda invece si era soffermata sul processo contro la scuola e Bryce Walker (Justin Prentice) per ciò che Hannah e tante ragazze nel liceo avevano subito, mentre nella terza la trama si era scollegata letteralmente dalla triste decisione della Baker, ma con rimandi inevitabili da fare, come l’apparizione in un episodio della mamma della giovane. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo finale della serie tv Netflix? Tutto prenderà il via dal rinvenimento delle armi di Tyler Down (Devid Druid).

Tredici 4, le anticipazioni dell’ultima stagione

La trama di Tredici è davvero fitta di misteri e sorprese. La quarta ed ultima stagione ci riporterà indietro nel tempo, riproponendo la follia mai compiuta di Tyler. Con Bryce e Monty morti, il gruppo di amici della Liberty High credeva che le cose si stessero mettendo bene, sperando di occuparsi dei loro piccoli grandi problemi, dimenticandosi totalmente delle bugie dette alla polizia e alle rispettive famiglie. Le cose però cambieranno ancora una volta per Clay (Dylan Minnette), Justin, Jessica e gli altri quando un pescatore ritrova le armi con cui Tyler voleva uccidersi davanti a tutti per dare prova della sofferenza provata, dopo la violenza subita da De La Cruz, morto poi in carcere. L’arsenale del ragazzo era stato buttato nel fiume da Clay e Tony, sicuri che nessuno lo avrebbe mai trovato. La trama comunque si incentrerà sull’ultimo anno dei ragazzi alla Liberty, cercando di tirare le somme e chiudere il discorso iniziato con la prima stagione e la morte di Hannah.

Quando esce Tredici 4?

Il rinnovo della quarta ed ultima stagione di Tredici era stato annunciato ad inizio agosto 2019. Per ora non sappiamo ancora quando i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix. Ci sarebbero alte probabilità di vedere cosa succederà nella vita di Clay e degli altri amici nel 2020.