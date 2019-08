Tredici 3: Netflix annuncia la data d’uscita con un grande colpo di scena

Tredici 3: arriva la nuova stagione su Netflix, con un grande colpo di scena

Amanti delle serie tv, preparatevi! Netflix ha appena annunciato l’uscita della terza stagione di Tredici e si anticipa super sorprendente. Nel breve video di presentazione pubblicato sull’account ufficiale Instagram della piattaforma veniamo a conoscenza di risvolti inaspettati che la trama di Tredici prenderà nel corso dei prossimi episodi. Se avete seguito le precedenti stagioni, conoscerete bene i protagonisti e le loro storie. Se la morte di Hannah Baker e le sue motivazioni avevano accompagnato tutta la prima stagione, nella seconda abbiamo assistito al processo che i genitori della giovane hanno voluto fare contro la scuola, chiamando a deporre tutti gli amici e i compagni di liceo della ragazza. Al centro è importante il ruolo di Clay Jensen, innamorato di Hannah che cercherà di fare di tutto per smascherare Bryce Walker. E proprio lui rappresenta il grande colpo di scena di cui vi abbiamo parlato.

Tredici 3 trama: una morte darà inizio ai nuovi episodi

Per ora non si hanno dettagli sulla trama di Tredici 3. Dal video promo sappiamo però che a morire (udite, udite) sarà proprio Bryce Walker. Uno dei ragazzi più popolari e anche odiati della Liberty High troverà la morte, ma per mano di chi? Nel corso della sua esistenza, Bryce si era fatto molti nemici di certo, ma il gruppo di ragazzi protagonisti della serie si troveranno faccia a faccia con questo evento inaspettato. Chi ha ucciso Walker? La trama ruoterà, per l’appunto, attorno a questo omicidio.

Tredici 3 quando esce? Netflix annuncia

“Season 3. August 23rd (Stagione 3, 23 agosto)“, così il profilo social di Netflix annuncia l’arrivo sulla piattaforma della nuova intensa ed appassionante storia di Tredici. Ne vedremo delle belle!