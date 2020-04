Tre metri sopra il cielo torna in tv venerdì 1 maggio 2020

Tre metri sopra il cielo su Italia Uno venerdì 1 maggio 2020

Mediaset continua a programmare per questa quarantena difficile film e telefilm che hanno segnato un’epoca. Dopo Harry Potter, Twilight e The O.C. è la volta di Tre metri sopra il cielo. Il film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia e che ha lanciato la carriera di Riccardo Scamarcio nei primi anni Duemila verrà trasmesso su Italia Uno venerdì 1 maggio. Come rivelano i palinsesti televisivi, l’appuntamento è fissato alle 23.25, subito dopo Breaking Dawn-Parte 1, il quarto film della saga di Twilight con Kristen Stewart e Robert Pattinson. Al momento 3MSC non è disponibile su nessuna piattaforma streaming, dunque è l’occasione giusta per rivederlo a distanza di ben 16 anni.

Di cosa parla il film 3 metri sopra il cielo con Riccardo Scamarcio

Tre metri sopra il cielo racconta la tormentatarelazione tra Babi e Step. Due ragazzi assai diversi: lei è una figlia e studentessa modello, lui passa il tempo tra risse e gare notturne. Eppure un giorno, complice i migliori amici Pollo e Pallina, scoppia l’amore tra Babi e Step. Un amore fortemente contrastato dalla famiglia di lei, agiata e benestante. Il film ha avuto anche un sequel al cinema: Ho voglia di te, che ha segnato la carriera di Laura Chiatti. La storia di Babi e Step è molto popolare pure in Spagna, dove è stato addirittura girato un remake della pellicola con protagonisti due attori spagnoli: Mario Casas e Maria Valverde (nota in Italia per Melissa P.).

Riccardo Scamarcio è ancora in contatto con Katy Saunders

Di recente Riccardo Scamarcio è stato avvistato con Katy Saunders, collega conosciuta proprio sul set di Tre metri sopra il cielo. Qualcuno ha parlato di un rapporto speciale tra i due attori ma pare che tra loro ci sia solo una splendida amicizia e nulla più.