Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders oggi: insieme gli attori di Tre metri sopra il cielo

Colpo di scena nella vita privata di Riccardo Scamarcio. Dopo i gossip su Clizia Incorvaia, ex moglie del suo migliore amico Francesco Sarcina, l’attore pugliese è stato paparazzao insieme a Katy Louise Saunders. L’attrice italo-inglese nota ai più per il ruolo di Babi in Tre metri sopra il cielo, film che ha lanciato Scamarcio nell’olimpo del cinema italiano. Gli amati interpreti di Babi e Step, tra le coppie che più hanno appassionato il pubblico, sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna a Roma, tra abbracci, sorrisi e sguardi complici. Tra Riccardo e Katy una certa intesa: lui le poggia con disinvoltura un braccio sulle spalle e la stringe a sé. Solo un’amicizia di vecchia data o qualcosa di più? Da qualche tempo il 40enne non si fa vedere più con l’ultima fiamma, la manager inglese Angharad. Scamarcio è già andato avanti?

Cosa fa oggi Katy Louise Saunders, la Babi di Tre metri sopra il cielo

Dopo il successo di Tre metri sopra il cielo Katy Louise Saunders ha continuato a lavorare come attrice anche se non ha avuto la stessa fortuna del collega e “amico” Riccardo Scamarcio. Gli ultimi lavori sono al cinema: nel 2018 ha preso parte ai film Uno sconosciuto in casa e Il Re Scorpione 5. Non è mancata la tv: Katy è stata protagonista di un episodio di Condor. Nel 2016 la Saunders è balzata agli onori delle cronache rosa per via di un presunto flirt con Stefano De Martino. Ma la 35enne ha smentito chiarendo che il ballerino è solo un caro amico.

Tre metri sopra il cielo sta per diventare una nuova serie tv su Netflix

In attesa di scoprire che tipo di legame c’è tra Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders, Netflix sta preparando una serie tv ispirata a Tre metri sopra il cielo. Si intitolerà Summertime, sarà ambientata ai giorni nostri e i nuovi protagonisti si chiameranno Summer e Ale.