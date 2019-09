Tre di Denari trionfano ancora a Reazione a catena: sconfitti i Forcellini

Reazione a catena, i Tre di Denari si confermano Campioni anche quest’anno: tutti pazzi per Michael, Marco e Francesco

I Tre di Denari vincono ancora a Reazione a catena! Il trio si è confermato campione dei campioni nel gioco estivo di Rai 1, sfidando e vincendo contro i campioni di quest’anno, ovvero i Tre Forcellini. Questo trio è composto da Simone Gianluca e Alessandro e i tre ragazzi hanno conquistato l’affetto del pubblico di Reazione a catena durante tutta l’estate del 2019. La loro simpatia e la loro bravura è stata talmente tanta da spingere il pubblico a chiedere una sfida con i campioni di sempre, e alla fine la sfida è arrivata. I Tre di Denari, ovvero Michael Francesco e Marco, sono tornati in studio e hanno sfidato i vincitori del torneo di quest’anno, che sono stati proprio i Forcellini. Come sarà andata la sfida tra questi grandi campioni?

Tre di Denari contro Tre Forcellini, la sfida a Reazione a catena

La sfida tra i Tre di Denari e i Tre Forcellini è stata combattuta, ma soprattutto divertente da seguire. I Tre di Denari sono partiti col piede giusto, ma il primo gioco si è concluso con un pareggio. Le due catene musicali invece sono state chiuse, entrambe, dai Tre di Denari. Quando dove come e perché ha premiato i Tre Forcellini, che sono andati in vantaggio anche grazie al gioco Una tira l’altra. Sono stati i campioni di quest’anno a chiudere la prima catena, ma hanno passato la zip ai Tre di denari, che non sono riusciti a chiuderla. Hanno regalato dunque la somma in palio alle casse degli avversari. La seconda catena è stata chiusa dai Tre di Denari. Loro però hanno indovinato anche la zip e hanno sorpassato i Tre Forcellini, guadagnandosi la possibilità di giocare per secondi all’Intesa vincente.

Tre di Denari vincono ancora a Reazione a catena: i record

Nell’ultimo gioco, i Tre Forcellini hanno totalizzato 18 parole indovinate. I Tre di Denari hanno pareggiato a nove secondi dalla fine, riuscendo a sorpassare i Forcellini e portando a casa la vittoria. Hanno totalizzato, alla fine, 22 parole indovinate. Michael, Francesco e Marco sono giunti poi all’ultima parola con 31.500 euro. Hanno dimezzato per avere la seconda parola e hanno vinto altri 15.750 euro con la parola “Seduta”. I record di tutte le edizioni di Reazione a catena rimangono quindi nelle mani dei Tre di Denari, campioni di Reazione a catena fino a oggi invincibili in questo gioco.