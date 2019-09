Tre di Denari, Reazione a Catena: record e sfidanti al Torneo dei Campioni

By

I Tre di Denari tornano a Reazione a Catena per il Torneo dei Campioni: i record dei ragazzi di Muggiò e i loro sfidanti

Tutto pronto per l’attesissimo ritorno dei Tre di Denari a Reazione a Catena. Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto torneranno nello studio di Rai 1 che li ha visti trionfare parecchie volte (oltre 35 puntate) e vincere una cospicua somma di denaro, circa 400mila euro. I tre ragazzi di Muggiò saranno infatti le superstar del Torneo dei Campioni, che andrà in onda da venerdì 19 settembre fino a domenica 22.

Reazione a Catena, il Torneo dei Campioni: i Tre forcellini, i Bla Bla, i Perché no, i Sali e Scendi all’assalto dei Tre di Denari

Il torneo dei campioni di Reazione a Catena era già stato annunciato l’agosto scorso da Tv Sorrisi e Canzoni. Nella puntata di giovedì 19 settembre Marco Liorni ha confermato e ricordato le puntate speciali. L’annuncio del conduttore è arrivato anche sui social dove sono stati svelati i big che prenderanno parte alla gara: “Udite udite! Domani a Reazione a Catena inizia il Torneo dei campioni! In bocca al lupo.” A dare vita alla super sfida ci saranno i Tre forcellini, i Bla Bla, i Perché no, i Sali e Scendi e in finale gli attesissimi Tre di Denari.

Tre di Denari: record e sfidanti

I Tre di Denari, nel loro percorso a Reazione a Catena, sono diventati delle vere e proprie star della tv, facendo affezionare gran parte del pubblico come raramente è capitato a dei concorrenti dei quiz show. Inoltre hanno fatto registrare numeri da capogiro, battendo record su record. Hanno partecipato a oltre 35 puntate, incassato più di 400mila euro e indovinato la bellezza di 28 parole (praticamente una ogni due secondi) nel gioco de ‘L’intesa vincente’. Un ruolino di marcia senza precedenti per il programma. Attenzione però: stavolta non ci sarà il loro talismano Amadeus. Chissà se anche il nuovo conduttore Marco Liorni gli porterà fortuna. Nel frattempo gli altri campioni scalpitano. Dopotutto c’è sempre un particolare gusto nel detronizzare i più forti. Il guanto di sfida è stato lanciato, il dado è ormai tratto. Che vinca il migliore!