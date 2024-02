Travaglio: “Fedez poveretto, vi dico perché non ha difeso Chiara”

Fedez si è messo in casa Marco Travaglio, ospitandolo nel suo podcast Muschio Selvaggio. Forse, ingenuamente, ha pensato che l’implacabile direttore del Fatto Quotidiano, mettendo piede nella sua trasmissione, avrebbe tirato il freno a mano. O forse, cosa ancor più ingenua, ha creduto di potergli tenere testa. Naturalmente non è avvenuto nulla di tutto questo, con Travaglio che ad un certo punto ha mandato al tappeto il rapper arrivando anche a dire che sua moglie è oggi vista dall’opinione pubblica come una sorta di Wanna Marchi 2.0. Il giornalista piemontese è tornato sulla faccenda nel programma Accordi & Disaccordi (Nove). E per Fedez e la sua consorte (forse ex) sono arrivate altre mazzate.

Si mormora che proprio la frase su Wanna Marchi pronunciata da Travaglio e che non ha visto alcuna replica difensiva di Fedez per la moglie (il cantante ha ingoiato il boccone amaro ed ha cambiato argomento) sia stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso per quel che riguarda la separazione tra i due influencer. Chiara sarebbe andata su tutte le furie, vedendo la sua immagine venire ancor più sporcata di quel che già era. Ebbene, Travaglio, a proposito della vicenda, ha così commentato ad Accordi & Disaccordi:

“Se è davvero colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un’era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase… Io ho detto una cosa che sanno tutti. Cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo”.

Al direttore del Fatto Quotidiano è poi stato chiesto perché, secondo lui, il rapper, da sempre molto loquace ed incline ad avere l’ultima parola, quando c’è stato l’affondo sul paragone con Wanna Marchi non abbia detto nulla per tentare una difesa della moglie. Travaglio, al quesito, ha replicato in modo netto, affermando che il cantante non ha risposto alcunché per il semplice motivo che non c’era niente da poter difendere. Giusto per ‘toccarla piano’ il giornalista ha dipinto Fedez come un “poveretto” che “non va tanto d’accordo con la lingua italiana”:

“Come mai lui non ha risposto? Lui cosa avrebbe dovuto replicare poveretto? Credo che lo sappia anche lui, magari non va tanto d’accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca. Quindi credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia, ma derivato dalle azioni di Chiara Ferragni che sono state smascherate dalla Lucarelli. Quindi la colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell’influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno. Sul resto, sulla sfera privata, non voglio fare nessun tipo di commento e nemmeno infierire in un momento così negativo per entrambi. Farei un’oscenità, ci sono dei bambini di mezzo

Quell’italiano ballerino di Fedez…

Travaglio ha affondato anche sull’italiano ‘ballerino’ di Fedez in quanto in svariate occasioni il rapper si è reso protagonista di gaffe dimenticabili. L’ultima proprio a Muschio Selvaggio, quando parlando con Travaglio, che si è fatto una grassa risata beffarda, ha usato la parola “lascivi” (aggettivo che descrive un atteggiamento licenzioso e lussurioso) credendo che avesse il medesimo significato del termine “lassisti” (aggettivo che descrive un atteggiamento eccessivamente indulgente e permissivo).