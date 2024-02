Fedez provocato da Travaglio: “Ferragni come Wanna Marchi”

Botta e risposta tra Fedez e Marco Travaglio, ospite a Muschio Selvaggio. Dopo che il rapper ha invitato nella sua trasmissione Selvaggia Lucarelli, che non ha mai risposto alla proposta, al suo posto è andato il direttore del Fatto Quotidiano che ha deciso di prendere le difese della collega.

Il tema trattato è stato quello del ragazzo attaccato dallo squalo in Australia, Matteo Mariotti. Selvaggia aveva indagato sulla raccolta di beneficenza fatta in suo favore e in molti l’hanno attaccata per la poca umanità. Fedez a tal proposito l’aveva invitata pubblicamente a Muschio Selvaggio, ma lei non è mai andata. Travaglio ha sottolineato quanto la collega faccia bene il suo lavoro ed ha lanciato una bordata al rapper. Secondo lui la Lucarelli “ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi“.

Per il direttore del Fatto Quotidiano è assurdo prendersela con Selvaggia poiché “dice sempre la verità” ed è ancora più assurdo attaccarla sul fatto che non faccia parte dell’albo dei giornalisti professionisti. Soprattutto perché sono molti i lavoratori di questo settore che decidono di spontanea volontà di non farne parte.

E quando Travaglio ha rimproverato il rapper di “dare lezioni di giornalismo“, ha aggiunto: “Ammazza, è mezz’ora che lo fai. È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità”. Difendendo così la collega.

È ormai palese a tutti che i Ferragnez non possono più vedere Selvaggia. Soprattutto perché è stata lei ad evidenziare gli errori commessi da Chiara che hanno fatto esplodere lo scandalo del pandoro e non solo. Ed è sempre grazie a lei che in molti stanno aprendo gli occhi sulla coppia di influencer, frantumando il castello delle favole che si erano costruiti.

Dunque, se da un lato è anche normale che Fedez non abbia grande stima per Selvaggia, dall’altra Travaglio ha voluto evidenziare da dove parte tutto ciò.

L’invito provocatorio a Muschio Selvaggio

Il 5 febbraio è stato ospite al podcast di Fedez Matteo, il ragazzo attaccato da uno squalo, in Australia. In quell’occasione il rapper ha fatto una provocazione alla Lucarelli che aveva dubitato sin dall’inizio della buona fede del giovane. Lui, infatti, insieme ai suoi familiari e amici, aveva aperto una raccolta benefica. Ma non è mai stato molto chiaro a cosa sarebbe servito il ricavato. Dunque, Selvaggia ha voluto evidenziare delle incongruenze che ha notato. Ed è scoppiato il caos.

In quell’occasione il rapper ha detto di non capire come mai la giornalista abbia fatto “questa campagna contro Matteo” e quindi l’ha invitata al podcast per fargli avere un confronto. Secondo lui, lei ha il dovere di dare delle spiegazioni, guardando negli occhi il giovane.

A questo invito Selvaggia non ha mai risposto perché anche se Fedez le ha promesso che non effettuerebbe alcun taglio, probabilmente sa che è rischioso addentrarsi nella tana del lupo.