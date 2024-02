Fedez, sfida inaspettata alla Lucarelli: “Vieni a Muschio Selvaggio”

Oggi, 5 febbraio, è stata pubblicata un nuovo episodio di Muschio Selvaggio. Ospite del podcast di Fedez (co-condotto Mr. Marra) Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che ha perso una gamba dopo l’attacco di uno squalo in Australia. Nel corso della puntata, il giovane ha parlato a lungo della drammatica vicenda che lo ha coinvolto. Il tutto è iniziato il 9 dicembre quando, dopo aver saputo della morte del nonno, decise di andare a nuotare proprio perché era una delle attività che faceva sempre insieme a lui. Mentre si trovava in una spiaggia nel Nord dell’Australia, però, Mariotti venne attaccato improvvisamente da uno squalo.

Il caso di Michele ha attirato particolarmente l’attenzione anche a causa di una polemica che l’ha coinvolto insieme a Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha sollevato parecchi dubbi sulla trasparenza della raccolta fondi organizzata dagli amici del 20enne per aiutarlo. Durante il podcast, è stato inevitabile per Mariotti parlare della Lucarelli. Il giovane ha raccontato dei numerosi insulti ricevuti a seguito delle accuse mosse da Selvaggia, tanto da arrivare ad avere minacce di morte. Successivamente, ha spiegato di essere particolarmente irritato dal fatto che la giudice di Ballando con le stelle abbia usato il suo nome, senza mai interpellarlo o rispondere ai suoi messaggi.

Al che, Fedez ha preso la palla al balzo per fare una proposta inaspettata, ovvero invitare la giornalista al suo podcast per discutere della vicenda:

Io non lo nego, a me non sta simpatica, ma voglio provare, vi giuro, ad analizzare questa cosa con più onesta intellettuale possibile. Selvaggia noi siamo qua. Matteo è qua, come vedi è sano, lucido, ha delle cose da dirti. Se tu rivendichi e credi in quello che fai, questa secondo me è un’ottima piattaforma, non ci saranno tagli, se vuoi ti diamo tutte le garanzie del mondo. Io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle spiegazioni se no viene un po’ meno tutto il lavoro che ha fatto.

Com’è noto, i rapporti tra Fedez e Selvaggia Lucarelli sono da sempre molto tesi. La giornalista ha più volte criticato il rapper che ha a sua volta risposto a tono. Tra l’altro, Selvaggia è stata la prima ad occuparsi del ‘caso Pandoro‘ che ha travolto Chiara Ferragni, ben prima dell’inchiesta della procura di Milano. Da tempo, la donna di 49 anni aveva sollevato seri dubbi riguardo l’autenticità delle presunte iniziative benefiche sostenute dall’imprenditrice digitale.

Pertanto, risulta sorprendente l’invito del rapper rivolto proprio a una delle più grandi accusatrici della moglie, specialmente in questo momento in cui la Ferragni si trova al centro di un intenso ciclone mediatico. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà la replica di Selvaggia Lucarelli. Sarà possibile vederla come una dei prossimi ospiti di Muschio Selvaggio? Chissà…