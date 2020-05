Trame Una Vita maggio, Eduardo punisce Mateo: Lucia sfida il marito

Una Vita anticipazioni maggio 2020: Telmo decide di partire e Mateo mostra tutta la sua tristezza

Eduardo punisce il piccolo Mateo, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, in onda a maggio 2020. Come abbiamo già visto, Lucia consiglia a Telmo di lasciare subito Acacias, sebbene creda alla sua innocenza. Infatti, ricordiamo che la Alvarado conosce ormai la verità su quanto accaduto realmente dieci anni fa, quando l’ex sacerdote veniva accusato di essere un ladro. Scendendo nel dettaglio, Telmo è stato costretto a lasciare il ricco quartiere poiché ritenuto il responsabile dell’improvvisa scomparsa dell’eredità dei Marchesi di Valmez. Ora che conosce finalmente la verità, Lucia non intende comunque dare una seconda possibilità al suo ex fidanzato. Il motivo? La Alvarado dichiara di essere felice insieme a Eduardo. Ma noi sappiamo benissimo che questa non è la verità! L’uomo dimostra di essere una persona sempre nervosa, che non offre alcun gesto di dolcezza a Lucia. Non conoscendo tale situazione Telmo decide di lasciare Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Samuel mette in guardia Telmo, Eduardo decide di punire il piccolo Mateo

Telmo decide di lasciare Acacias, ma Samuel sceglie di fare un gesto importante per fermarlo. Chi se lo sarebbe mai aspettato di vedere l’Alday invogliare l’ex prete a ritrovare il suo legame con Lucia? Ebbene, le anticipazioni di Una Vita annunciano che il gioielliere rivela a Telmo che la Alvarado non è affatto felice insieme a Eduardo. Nel frattempo, Mateo mostra tutta la sua tristezza per la partenza dell’ex prete. Il bambino, in pochissimo tempo, si affeziona a Telmo e, per tale motivo, non può non esprimere la sua delusione nel vederlo andare via improvvisamente. Eduardo, di fronte all’atteggiamento del bambino, reagisce molto male.

Una Vita anticipazioni: Eduardo furioso con Mateo, Lucia difende il figlio

Eduardo non riesce ad accettare il fatto che Mateo sia triste per la partenza di Telmo. Per tale motivo, l’uomo decide di punire il bambino. Ma dalle anticipazioni sappiamo che Lucia non prende affatto bene la reazione del marito. Finalmente vedremo la Alvarado ribellarsi al comportamento di Eduardo, tanto che tra loro scoppia un’accesa discussione. Vi anticipiamo che Telmo sceglie di non lasciare Acacias, in quanto ha intenzione di riconquistare Lucia, ma anche di scoprire la verità sul piccolo Mateo.