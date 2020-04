Una Vita maggio 2020, Lucia ed Eduardo: Samuel stupisce Telmo

Anticipazioni Una Vita maggio 2020, Lucia non è felice con Eduardo: Samuel avverte Telmo

Samuel fa un gesto importante per salvare Lucia da Eduardo, nelle prossime puntate di Una Vita in onda a maggio 2020. Scendendo nel dettaglio, l’Alday mette in guardia Telmo, facendogli capire che deve fare qualcosa per aiutare la Alvarado. Abbiamo visto tornare ad Acacias il gioielliere, insieme a sua moglie Genoveva. Sin da subito, Samuel ha cercato un confronto con Lucia. I due non hanno chiuso la loro storia in modo piacevole, anzi. Ricordando il passato, la cugina di Celia ha scelto di non dare all’Alday alcuna possibilità. Pertanto, ora il gioielliere non può fare nulla per stare vicino a Lucia. Nel frattempo, quest’ultima sta vivendo una situazione davvero difficile. Sebbene dichiari a Telmo di essere una moglie e madre felice, la Alvarado in realtà non ha un matrimonio sereno. Eduardo dimostra, infatti, di essere una persona senza alcuno scrupolo di coscienza.

Una Vita anticipazioni prossime puntate: Samuel rivela a Telmo che Lucia non è felice con Eduardo

Un gesto inaspettato quello che Samuel compie per il bene di Lucia. Secondo le anticipazioni di Una Vita, l’Alday riesce addirittura a sorprendere il suo ex rivale, Telmo. La Alvarado chiede a quest’ultimo di lasciare nuovamente Acacias, poiché lei ormai ha trovato la felicità insieme a Eduardo. A questo punto, Samuel non può far altro che chiedere l’intervento dell’ex sacerdote. Nel corso delle puntate in onda a maggio in Italia, vedremo l’Alday rivelare a Telmo che, in realtà, Eduardo non è un buon marito. Non solo, Samuel fa notare all’ex rivale che Lucia non è per nulla felice. Cosa decide di fare a questo punto Telmo? Dopo la rivelazione dell’Alday, l’ex prete torna sui suoi passi.

Lucia e Telmo, anticipazioni italiane Una Vita: Telmo decide di restare ad Acacias per riconquistare Lucia

L’avvertimento di Samuel fa ragionare Telmo, il quale decide di rimanere ad Acacias. Lucia non è l’unico motivo per cui l’ex sacerdote si sente ora profondamente legato al ricco quartiere. Telmo ha capito che Mateo potrebbe essere, in realtà, suo figlio. Pertanto, è pronto a tutto pur di far uscire fuori la verità. Vedremo, così, l’ex sacerdote cercare di riconquistare il cuore dei Lucia!