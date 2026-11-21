Ma come? Sono sempre così sorridenti, giocherelloni e simpatici, come possono non andare d’accordo Stefano De Martino e Fiorello? Tra i due conduttori, invece, stando almeno a quanto riferisce Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ‘Vale tutto’, sarebbe calato il gelo. Nei corridoi Rai si starebbe consumando una sorta di guerra fredda condita da dichiarazioni velenose e stoccate mascherate da battute. La giornalista, senza troppo girarci attorno, ha scritto che lo showman siciliano e il conduttore in pectore del Festival di Sanremo 2027 “si stanno reciprocamente poco simpatici”.

Fiorello e Stefano De Martino non si stanno simpatici: i retroscena raccontati da Selvaggia Lucarelli

Per capire quando sia nata la presunta antipatia reciproca tra Fiorello e De Martino, secondo Lucarelli, bisogna fare un passo indietro di circa un anno, quando qualcuno sostenne che l’ex allievo di Maria De Filippi era il “nuovo Fiorello”. Un paragone che fu commentato dallo stesso showman siciliano con una dichiarazione che sembrò innocua e autoironica: “Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro!”. Fiorello aggiunse che è meglio evitare raffronti simili, perché spesso danneggiano l’artista più giovane. Nell’intervento di Fiorello, però, non ci sarebbe stata soltanto goliardica ironia, a detta di Lucarelli, ma anche sarcasmo. Dove? Nel nominare San Gennaro, il 66enne avrebbe sottilmente sottinteso che ci sarebbe una sorta di aura miracolosa costruita ad hoc attorno a De Martino per sponsorizzare gli ascolti dei suoi show.

A proposito di ascolti, Fiorello è tornato a parlarne di recente, lo scorso 19 ottobre, sottolineando i risultati di un suo speciale mandato in onda dopo il Tg1: “Abbiamo fatto il 26%, quasi 5 milioni di spettatori! Una volta queste cose non le guardavo, ma adesso sono cambiato. De Martino ha fatto il 26%? No! Scotti? Angela?! Meglio di noi solo il Papa che ha fatto il 28% all’Angelus”. In altre parole, non appena ne ha avuto l’opportunità, Fiorello, seppur ridendo, ha subito rimarcato di aver fatto meglio del conduttore campano. E non è finita qui.

La tensione sarebbe ulteriormente aumentata in quanto Fiorello ha di recente fatto alcuni spoiler su Sanremo 2027, con tanto di stoccata sulla scaletta: “De Martino, guarda che hai dei buchi lì! È veramente un colapasta!”. Stefano, con il sorriso stampato sulle labbra, ha risposto scherzando: “Fiorello è il nostro addetto stampa ed è scugnizzo come me. Se facessi un programma come il suo farei la stessa cosa. Tra mascalzoni ci si capisce”. Secondo Lucarelli, le parole del timoniere di Affari Tuoi avrebbero velatamente voluto sottolineare che oggi alla guida del Festival c’è lui, anche senza lo showman.

Il retroscena sulla famiglia Meloni

Fatto sta che la giornalista è convinta che tra i due, dietro alle esternazioni sorridenti, non ci sia simpatia, al punto che entrambi si lamenterebbero l’uno dell’altro con la famiglia Meloni: “Secondo voci di corridoio, Fiorello e De Martino si lamenterebbero l’uno dell’altro con la famiglia Meloni, con cui entrambi sono in ottimi rapporti”.