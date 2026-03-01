Sanremo 2027, l’errore della Rai sull’annuncio di Stefano De Martino: analisi perfetta di Fiorello

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026 è accaduto ciò che non era mai successo nella storia della kermesse: il conduttore e direttore artistico, in questo caso Carlo Conti, con un anno di anticipo, ha annunciato il nome del suo successore, vale a dire Stefano De Martino. Quest’ultimo, poco dopo le 23, è salito sul palco, ha raccolto il testimone pesantissimo che da ora in avanti dovrà gestire, per l’emozione gli è quasi cascata una lacrimuccia e poi si è congedato rapidamente, lasciando che fosse il rumore della notizia a farsi strada. Fiorello, che i meccanismi del Festival li conosce a menadito, ha analizzato la vicenda e, in modo tutt’altro che velato, ha fatto capire che a suo avviso la Rai ha commesso un errore nel decidere di fare un simile annuncio.

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: il commento di Fiorello

Fiorello, in una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, si è così pronunciato: “Io avrei annunciato De Martino un po’ più avanti. Domani si parlerà solo di quello e non si parlerà più della finale. Secondo te parleranno di Carlo Conti o del nuovo direttore? Carlo è talmente generoso che si toglie la sua gloria domani”. Lo showman siciliano ha poi aggiunto un’altra considerazione riguardante ciò che dovrà affrontare da ora in avanti il conduttore di Affari Tuoi.

“Da domani mattina fino all’inizio del Festival gli romperanno le pal*e tutti. Arriveranno telefonate, i giornali lo chiameranno ‘il prossimo conduttore del Festival’, avrà una pressione assurda. Se l’annuncio fosse arrivato ad agosto, come avviene di solito, sarebbe stato perfetto per lui. Io lo dico per lui perché adesso avrà la pressione per un anno”, ha concluso Fiorello. Un’analisi perfetta. Non si è infatti ben compreso perché la Rai abbia deciso di rendere noto con 12 mesi d’anticipo il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Come ha giustamente sottolineato “Fiore”, a De Martino si potevano levare mesi di pressione semplicemente facendo slittare l’annuncio in estate. Già da ora, invece, inizierà a dover far fronte a tutta una serie di domande e richieste da parte della stampa e non solo. C’è da scommettere che il suo telefono diventerà ancor più rovente di quel che già è. D’altra parte, quando si diventa uomini di potere (e Stefano lo è visto che sarà anche il direttore artistico della kermesse, vale a dire che sarà lui a decidere “vita e morte” degli aspiranti big in gara), di colpo spuntano ‘amici’ che fino al giorno prima nemmeno ti calcolavano.

Al di là del tema relativo alle tempistiche, la scelta della Rai di puntare su De Martino è tanto azzardata, quanto azzeccata. La “restaurazione” del biennio di Carlo Conti ha allontanato milioni di telespettatori dalla kermesse, segnale inequivocabile che c’è bisogno di un drastico cambio di rotta. La dirigenza l’ha capito e si è guardata in casa. A questo punto la decisione è stata semplice perché il solo nome potenzialmente in grado di spostare milioni di utenti è proprio quello di De Martino. Promosso!