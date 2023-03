Storia al capolinea per Ivan Di Stefano e Gloria Nicoletti? Solo alcuni giorni fa, l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” aveva rivelato nel corso di un’intervista rilasciata per il sito web Tvpertutti.it di aver voluto lasciare il programma per frequentare una donna che aveva preso parte in passato al dating show: Gloria Nicoletti. L’ex dama si era fatta conoscere per la frequentazione, finita non nel migliore dei modi, con il veterano Riccardo Guarnieri. D’altro canto, Ivan aveva fatto parlare di se per la conoscenza con l’opinionista Tina Cipollari con cui però non era mai successo nulla di concreto. Dopodiché non era più apparso nel programma e proprio recentemente l’uomo aveva svelato di non aver fatto più ritorno negli studi di Canale 5 dopo essersi sentito su Instagram con un’ex dama del parterre, ovvero Gloria. “Anche lei è rimasta colpita da me e ora la sto frequentando. Se son rose fioriranno”, aveva detto. Tuttavia, pare che le cose non sono andate come speravano.

A quanto pare, i due si sarebbero già lasciati. A comunicarlo è stata proprio Gloria, che ha condiviso poco fa una storia sul suo profilo Instagram. Nel post in questione, l’ex dama ha annunciato la rottura con Ivan, confessando di essere rimasta molto delusa dall’uomo. Ecco le sue parole:

Vi ringrazio per la vostra gentilezza, ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata, tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita. Per il momento non voglio aggiungere altro, meglio sapere delle verità non belle ora che dopo. Grazie a tutti, vi voglio bene.

Insomma, non resta difficile intuire che stia parlando proprio di Ivan Di Stefano. Insomma, la storia tra i due ex volti di “Uomini e Donne” sembrerebbe essere finita ancora prima di cominciare. Non si sa ancora se si tratta di una rottura definitiva o se ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Nel caso fosse un addio definitivo, bisognerà anche capire se l’ex cavaliere deciderà di tornare nel programma di Canale 5 per cercare ancora la donna della sua vita o preferirà allontanarsi definitivamente dalla televisione.

Uomini e Donne: 1200 ragazze per Luca Daffrè

Il nuovo tronista del dating show sembrerebbe aver raggiunto un record storico per la trasmissione. Durante la puntata di “Uomini e Donne” del 21 marzo, Maria De Filippi ha dichiarato che sono arrivate circa 1.200 richieste per conoscere Luca Daffrè. A quanto pare, è la prima volta che così tante ragazze contattano il programma per un solo tronista. Per questo motivo, l’ex tronista sarà a costretto a scegliere, di volta in volta, chi accogliere in studio e chi, poi, portare in esterna.