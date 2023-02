Andrea Damante e Elisa Visari si sono davvero lasciati? Da qualche settimana si rincorrono i gossip sui due giovani che sarebbero arrivati alla rottura. Non si conoscevano motivi, non sono spuntate foto insieme ad altri né c’è la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Eppure le voci si fanno sempre più insistenti e oggi è arrivata una conferma sulla fine della loro storia d’amore. Si tratta di una conferma indiretta, giunta da chi si occupa di gossip e spesso è infiltrato nell’ambiente, riuscendo ad avere notizie da persone vicine se non persino dai diretti interessati.

Il gossip è in circolazione da giorni ormai, ma oggi The Pipol su Instagram ha svelato che tutto corrisponderebbe a verità. Hanno ottenuto certezza di questi rumors, svelando: “La storia d’amore tra Elisa Visari e Andrea Damante è ufficialmente finita”. Ma cosa è successo? Quali sono i motivi, veri o presunti, che hanno portato i due alla rottura? C’entra davvero qualcosa Giulia De Lellis o quelli erano solo indizi o speranze campate per aria?

A proposito del perché Andrea Damante e Elisa Visari si sarebbero lasciati non è spuntato nulla, a dire il vero. Il profilo Instagram che si occupa di gossip e che ha dato oggi conferma della rottura non ha svelato i motivi. Si sono limitati a riportare che i due non sono più vicini ormai da settimane e che non ci sarebbe possibilità di recuperare il rapporto. Damante e Elisa sarebbero già troppo distanti per tentare di ricucire questo strappo. Sui social, comunque, non ci sono conferme di quanto trapelato al momento.

Andrea Damante e Elisa Visari non compaiono insieme ma non hanno annunciato la rottura. Intendono farlo quando e come dicono loro oppure il silenzio proseguirà a oltranza? Magari non hanno alcuna intenzione di fare un annuncio pubblico, sui social, della fine della loro relazione. Potrebbero semplicemente smettere di mostrarsi insieme e i fan trarranno le loro conclusioni. Così come è possibile che nelle prossime settimane arrivi una smentita, diretta o indiretta che sia. Non è da escludere infatti che dietro questo allontanamento sui social ci sia altro. I Damellis non sperino però nel ritorno con Giulia: lei è felice con il suo Carlo.