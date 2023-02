L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata al centro del gossip per via di alcuni movimenti social che hanno fatto preoccupare tutti

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno ancora insieme o si sono lasciati? In questi giorni l’influencer di Pomezia è tornata al centro della cronaca rosa per via di una presunta crisi con il rampollo. I due non si sono mostrati insieme per giorni e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è apparsa alla festa di compleanno della suocera. In più è volata negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl senza il fidanzato.

Si è parlato di una rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta e a complicare ancora di più la situazione è stata una storia Instagram in cui la 27enne ha condiviso una canzone di una delle più romantiche esterne con Andrea Damante, suo celebre ex fidanzato. A quanto pare solo una speranza dei fan perché per Giulietta il deejay di Verona è solo un ricordo lontano.

E nel giorno di San Valentino la De Lellis ha fatto chiarezza: la sua storia d’amore con Carlo Beretta procede a gonfie vele. Martedì 14 febbraio Giulia ha postato una foto insieme alla sua dolce metà, alla quale è ormai legata da oltre due anni. Un gesto inequivocabile che mette definitivamente a tacere tutte le malelingue.

La coppia convive a Milano e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia proprio con Carlo, che non ha mai esitato a definire il ragazzo giusto. Al momento non ci sono progetti a breve termine ma la voglia di andare avanti insieme c’è ed è tanta.

Risulta felicemente single pure Andrea Damante, che ha ritrovato serenità insieme all’attrice Elisa Visari. Al contrario di Giulia De Lellis, però, i due hanno preferito non postare nulla di romantico sui loro account nel giorno della festa degli innamorati.

Quel che è certo è che un terzo ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis appare oggi più che mai improbabile. A tutti i fan Damellis, che tanto hanno sognato in tv con questa love story, non resta che l’amaro in bocca…