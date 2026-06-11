Totti vuole fermare il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, svelati i motivi

Francesco Totti si starebbe mettendo di traverso sul matrimonio imminente dell’ex moglie Ilary Blasi e di Bastian Muller. La vicenda è nota agli amanti della cronaca rosa: non appena burocraticamente sarà sancito il divorzio (nel giro di qualche settimana la pratica dovrebbe essere definitivamente chiusa), la conduttrice romana convolerà a nozze con il tenebroso e riservato imprenditore tedesco. Totti, però, non vedrebbe di buon occhio la mossa dell’ex moglie. E non per questioni sentimentali, bensì per dinamiche legate agli affari.

Francesco Totti contrario alle nozze di Ilary Blasi: il retroscena

Il settimanale Oggi scrive che “Totti dà battaglia a Ilary e alle sue nozze con Bastian”. L’ex calciatore della Roma sarebbe contrario al matrimonio in quanto non accetterebbe che il futuro marito dell’ex moglie “si insedi nella sua villa all’Eur e tantomeno che condivida il quotidiano con i suoi figli”. Al momento, nella lussuosa dimora, abita Ilary. Totti, invece, si è trasferito in un’altra casa a Roma con la compagna Noemi Bocchi.

In sostanza, l’indiscrezione lanciata dal magazine sussurra che ‘Er Pupone” non sarebbe per nulla entusiasta di vedere Bastian creare un nido d’amore nella casa che per tanti anni lui stesso ha condiviso con la Blasi e i figli. Oggi ha anche messo in circolo un altro spiffero malandrino, sostenendo che Noemi Bocchi è “in costante competizione con Ilary che vedrebbe con il fumo negli occhi”. In altre parole, Totti, nella presunta battaglia alle nozze di Blasi, avrebbe tutto il supporto della sua attuale compagna.

Il divorzio e gli altri nodi legali

Nel frattempo vanno avanti i procedimenti legali tra gli ex coniugi. Come accennato, la pratica del divorzio dovrebbe concludersi a breve. Resterà invece da sciogliere il nodo inerente all’assegno di mantenimento, con Totti che vuole drasticamente abbassare le richieste di Ilary. Deve ancora trovare risoluzione anche la vicenda del famigerato ‘ratto dei Rolex’.

Intanto Ilary starebbe pensando agli ultimi preparativi legati all’organizzazione delle nozze, nonostante i presunti malumori dell’ex marito che, invece, non avrebbe in questo momento alcuna intenzione di sposare Noemi Bocchi. A Roma si mormora che lei, se arrivasse la proposta, farebbe i salti di gioia. Sarebbe però l’ex capitano della Roma a frenare sulla faccenda. Per ora non vuole saperne di eventi nuziali.