Comunione Isabel Totti, Ilary Blasi con l’abito di Belen e il giallo (risolto) sulla presenza di papà Francesco

Isabel, la terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha fatto la Comunione. Ha ricevuto il sacramento a Roma sabato 30 maggio e poi, con tutti i familiari e gli amici, si è recata in un ristorante per i festeggiamenti. Sui social mamma Ilary ha pubblicato alcuni scatti dell’evento, ritraendosi con tutti i suoi figli e con il compagno Bastian Muller. Nella Capitale si mormora che l’imprenditore tedesco abbia un ottimo legame con i frutti d’amore che Ilary ha avuto con l’ex marito. A proposito di Totti: in rete, inizialmente, si è diffusa la voce che non sarebbe stato presente alla Comunione. Il giallo è stato risolto dall’esperto di gossip Amedeo Venza che ha postato una foto dell’ex calciatore giallorosso, smentendo la sua assenza. Ha anzi aggiunto che è stato accompagnato da Noemi Bocchi.

Comunione di Isabel, Francesco Totti e Ilary Blasi presenti con i compagni: i dettagli dell’evento

Probabilmente l’indiscrezione rivelatasi falsa sul forfait di Totti alla Comunione di Isabel si è diffusa in quanto, sui social, non è trapelata nessuna sua foto, eccezion fatta per quella già citata di Venza. La famiglia Blasi invece è stata molto attiva sulle piattaforme. Ad esempio Melory, la sorella di Ilary, ha divulgato degli scatti della nipotina festeggiata. Anche i fratelli di Isabel, Cristian e Chanel, hanno diffuso alcune immagini dell’evento, ritraendosi felici con la sorellina.

I look di Totti e Ilary

Per quanto riguarda i look, Totti ha optato per una giacca sportiva color blu chiaro, abbinata a pantaloni casual dello stesso colore. A completare l’outfit una semplice t-shirt bianca. L’ex moglie ha invece sfoggiato un abito estivo e originale firmato Mar De Margaritas, il brand di Belén Rodriguez.

Si tratta di un modello in jersey con linea a scamiciata, contraddistinto da una gonna morbida lunga fino alla caviglia e da un corpino con maniche corte a sbuffo e colletto Peter Pan in total white. L’originalità del capo è la fantasia a micro pois bianchi su fondo nero, dettaglio che conferisce al vestito un carattere grafico ed elegante.

Sul sito ufficiale del brand, attualmente, lo si può comprare scontato risparmiando sul prezzo di listino che è pari a 275 euro. Per completare il look, la conduttrice del Grande Fratello Vip ha abbinato un paio di ballerine in rete griffate Alaïa, declinate in bianco totale. Prezzo non proprio alla portata di tutti: 750 euro. Inoltre ha indossato bracciali rigidi smaltati Hermès modello Clic H, dal prezzo di 690 euro ciascuno.