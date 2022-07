Totti via da Roma, ecco dove si trova e con chi: giallo risolto

L’ex capitano giallorosso avrebbe lasciato la Capitale in cerca di tranquillità: chi c’è con lui (non, non si tratta di Noemi Bocchi)

Tutti lo cercano, nessuno lo trova: che fine ha fatto Francesco Totti? L’ultimo suo avvistamento, risalente a qualche giorno fa, è stato su un campo da Padel, nella Capitale, assieme all’amico ed ex compagno di squadra della Roma Vincent Candela. Da allora si sono perse le tracce dell’ex calciatore. Prevedibile visto che, da quando lui e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, si è scatenato l’inferno. Quindi? Dove si è rifugiato il ‘Pupone’? Secondo Dagospia, il portale che per primo ha lanciato la bomba sulla conclusione delle nozze, Totti in questo momento non sarebbe in compagnia di Noemi Bocchi. Qualcuno ha persino sostenuto che sia a casa di quest’ultima e che abbia iniziato a convivere con lei. Le cose non starebbero affatto così.

“Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”. Questo il flash spifferato da Dagospia e giallo risolto. L’ex capitano giallorosso si sarebbe quindi allontanato dalla Capitale, cercando di trovare un po’ di pace e tranquillità nella vicina Viterbo.

La fuga dai riflettori, quindi, prosegue. Qualche giorno fa, alcuni ben informati hanno sussurrato che Totti avrebbe dovuto atterrare a Formentera per giocare un torneo di padel, sport che lo appassiona non poco, con alcuni altri ex calciatori professionisti. Alle Baleari, però, nessuno lo ha visto. Motivo? Avrebbe dovuto avere a che fare con i paparazzi. Meglio evitare in questo momento e starsene tranquilli e defilati: questo il ragionamento che avrebbe fatto Francesco.

Nel frattempo si continuano a rincorrere tantissime indiscrezioni sul suo legame con Noemi Bocchi. C’è chi dice che i due si frequentino da mesi, chi afferma che la storia stia proseguendo in gran segreto e chi invece dice il contrario. Un ginepraio di sussurri e voci tra cui è difficile orientarsi. Prima o poi arriverà la verità e ognuno racconterà la propria versione dei fatti. Per ora è tempo di silenzi e riflessioni: Francesco preferisce farle a Viterbo, Ilary al mare, a Sabaudia. In tutto il can can sollevatosi attorno alla love story, una sola certezza, tanto granitica quanto cruda: il matrimonio è andato in frantumi.