Totti, “vendetta” social sulle sorelle di Ilary Blasi: contrattacco

Ormai è guerra su tutti i fronti tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come è arcinoto, la separazione si sta concludendo nel peggiore dei modi, con gli avvocati schierati da ambo le parti pronti a darsi battaglia in tribunale. La lotta tra i due ex, però, si sta giocando anche da altre parti. L’ex dieci della Roma, anche questo fatto ormai arcinoto, ha rilasciato un ‘intervista infuocata al Corriere della Sera. Ilary Blasi continua invece a rispondere indirettamente via social. Mai una parola sull’ex marito, ma, pochi giorni fa, in una Story Instagram si è immortalata innanzi a un negozio che vende Rolex per sbeffeggiare chiaramente Totti che sostiene che lei gli abbia fatto sparire una preziosa collezione di orologi. Nelle scorse ore Francesco è passato al contrattacco in rete.

Diversi fan hanno notato che il Pupone, di recente, ha tolto il ‘segui’ su Instagram a Silvia e Melory Blasi, le sorelle di Ilary. Cancellato il ‘segui’ anche Ivan e Tiziano, vale a dire i mariti delle due donne nonché suoi ex cognati. Non ci si scordi che Silvia Blasi, fino a poco tempo fa, gestiva la comunicazione dell’ex calciatore mentre il cognato lavorava in una delle società di Totti. Le ultime mosse sul web di Francesco confermano una volta di più che la rottura con l’ex moglie ha avuto strascichi che sono andati ben al di là del legame di coppia. Il Pupone ha infatti completamente azzerato i rapporti con la famiglia della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Per una porta che si chiude ce ne è una che si apre. L’ex capitano della Roma ora fa coppia con Noemi Bocchi. La donna, di recente, ha festeggiato i 46 anni di Totti, presenziando alla sua festa di compleanno. Presenti anche i figli dell’ex sportivo. Dal party è inoltre trapelata la prima foto di coppia. Francesco e Noemi, infatti, sono stati più volte paparazzati nei mesi scorsi, ma mai fianco a fianco. Ci ha pensato Diva e Donna a pubblicare il loro primo scatto.